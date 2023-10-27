《金融》市場波動大 群益期貨斥資億元提升海外交易系統規格

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】美國聯準會(Fed)將利率維持在5.25~5.50%間，同時暗示年底前會再升息一碼，並在明年6月考慮降息的可能性，這一消息引發市場債券價格持續破底、股市波動上升。為因應全球市場波動增加的趨勢，群益期貨除了增加多檔歐洲期貨交易所的商品外，今年更投入逾億資源，將交易系統全面升級至最新一代Tandem主機，提供客戶更多元的商品選擇及穩定、快速的交易服務，以保護資產並把握獲利機會。

群益期貨為提升客戶快速的交易體驗，除自建DMA(Direct Market Access)直連芝加哥商品交易所(CME)、香港交易所(HKEX)、新加坡交易所(SGX)、歐洲期貨交易所(Eurex)海外四大交易所，今年再投入大量IT資源，採購破億的最新Tandem系統，透過分散式即時資料庫，同時多工處理大量交易，即使在系統異常的情況下，也能維持業務服務不中斷。

除提供極速交易外，今年9月也新增富時100指數(FTUK)、摩根全球指數(FMAE)、摩根美股總回報指數(FMGS)、摩根印度指數(FMIN)、摩根泰國指數(FMTH)、藍籌50波動率指數(FVS)選擇權等商品，總共有500種海外期貨和選擇權商品，以滿足客戶多元化的投資需求。

群益期貨表示，海外期貨交易因涉及眾多的交易所和廣泛的資訊源，必須構築更複雜的備援機制，因此每月投入高達數百萬台幣的運營費用維護系統，以確保客戶可以獲取穩定且可靠的交易服務。透過此次升級最高規格的Tandem主機，確保完善的主、備援系統切轉，有效降低客戶海期下單失敗的風險。今年下半年起，群益期貨計畫再砸重金，增建多條海期線路，提升交易速度的同時，也優化整體連線的穩定性，以應付一次接收大量的交易需求。