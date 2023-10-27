麥卡倫年度限量The Harmony Collection系列第三款 「黃金麥穗Amber Meadow」珍稀上市

承襲The Harmony Collection系列自然與永續的概念，麥卡倫今日宣布，備受台灣地區消費者期待的年度限量系列The Harmony Collection第三款「黃金麥穗Amber Meadow 」正式在台上市，這款由麥卡倫攜手以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCartney及曾擔任英國皇室御用攝影大師的Mary McCartney推出的「黃金麥穗Amber Meadow」，從風味概念到包裝設計皆以蘇格蘭的土地及大自然為靈感，開啟一場全新的風味探索旅程。這款珍稀佳釀將於全台近300家指定授權通路夥伴，自 11月1日起至11月11日止進行限時限量預購，詳細預購方式請逕洽各指定通路夥伴。

而為了讓全台威士忌愛好者都有機會體驗到麥卡倫 「黃金麥穗Amber Meadow 」的極致風味，將於11月25日在台北101 双融域舉辦品酩體驗，感受蘇格蘭夏日遼闊壯麗的自然景緻。

為了引領品飲者探索生機盎然的蘇格蘭之美，親身感受麥卡倫與 Stella and Mary McCartney 的自然永續之旅，麥卡倫將於11月25日在台北101 双融域舉辦The Harmony Collection「黃金麥穗Amber Meadow 」品酩體驗。圖/麥卡倫提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，以大自然為靈感2021年麥卡倫推出全新年度限量系列風味全新篇章「The Harmony Collection系列」，其概念來自於與世界各領域的大師合作夥伴，共同追尋永續未來旅程中的全新發現。首發款「可可協奏曲Rich Cacao」以可可為靈感來源，其不僅實現麥卡倫尊重自然的承諾，巧克力的馥郁香氣及微苦甜的尾韻更是麥卡倫最高品質雪莉橡木桶所熟成的經典特色之一。第二款「阿拉比卡之旅Intense Arabica」，更帶領品飲者進入威士忌與咖啡風味的奇幻旅程。而第三款「黃金麥穗Amber Meadow 」將為這個系列廣大的愛好者帶來驚喜的全新風味。

「黃金麥穗Amber Meadow 」理念旨在頌揚蘇格蘭這片壯闊景致與世代生活在這片土地的人們。麥卡倫威士忌大師團隊的一員，Steven Bremner不但延續麥卡倫無與倫比的釀酒工藝與創意，並受到Stella and Mary McCartney的啟發，以大自然為靈感開啟Harmony 系列風味全新篇章。釀酒師Steven Bremner表示，The Harmony Collection「黃金麥穗Amber Meadow」有許多值得品飲者探索的地方，其百分之百天然酒色由雪莉橡木桶及波本橡木桶交織而成，將蘇格蘭夏日晚霞澄亮的天空映入金黃琥珀酒色中，並由新鮮的柑橘水果和忍冬香氣，伴隨著香草、椰子氣息，感受蘇格蘭大地和陣陣微風輕拂大麥田的氛圍；入喉即感受到飽滿的橡木、檸檬、哈密瓜與經典英式司康的風味，隨後杏仁與綠茶相伴，呈現出和諧、豐富而甜美的悠長尾韻，引領品飲者踏上回歸自然、綻放味蕾的旅程。而為了讚頌與蘇格蘭這片壯麗大地的深厚連結，「黃金麥穗Amber Meadow」外盒則採用回收的麥梗所製，將包裝回饋予自然，在其生命的循環中創造出最美麗的篇章。

麥卡倫釀酒師Steven Bremner不但延續麥卡倫無與倫比的釀酒工藝，並以大自然為靈感，開啟Harmony 系列第三款「黃金麥穗Amber Meadow」風味的全新篇章。圖/麥卡倫提供

「黃金麥穗Amber Meadow 」預購詳情請逕洽麥卡倫指定通路合作夥伴：https://user228975.pse.is/5b9pgb

麥卡倫The Harmony Collection系列第三款「黃金麥穗Amber Meadow」，夏日晚霞般的色澤，聞香帶有新鮮的柑橘水果和忍冬香氣，伴隨著香草、椰子氣息，濃郁的木質調、檸檬、甜瓜、經典烤餅、杏仁和綠茶口感，餘韻豐富、甜美、悠長且複雜。讓人感受到蘇格蘭大地和陣陣微風輕拂大麥田的氛圍。酒精濃度：44.2%，建議售價：6,100元。圖/麥卡倫提供

「黃金麥穗Amber Meadow 」台北101双融域親臨品鑑

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