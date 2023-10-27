經濟總理李克強 任內助陸調節經濟體質

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大陸國務院總理李克強26日因突發心臟病在上海逝世，享壽68歲。擁有北京大學法律與經濟學位的李克強是大陸學歷最高的總理，任內多項經濟作風與傾向因有濃厚個人特色，被外界命名稱呼，其「克強經濟學」也帶領大陸在近十年調節經濟體質。

學歷上，李克強由北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，有法學學士、經濟學博士學位。主政河南與遼寧等地方時期，李克強的經濟作為就被外界關注，隨後亦升任至國務院主導大陸經濟發展，李克強經濟傾向與作法被歸納出「克強指數」、「克強經濟學」等名詞。

李克強主政遼寧時曾表示，自己喜好以用電量、鐵路貨運量、新增銀行貸款來觀察省內經濟，該作法能擠出數據水分。上述作法隨後被經濟學人稱為「克強指數」。而李克強任總理時，於2015年為經濟學人年刊撰文時曾更新修正「克強指數」，提出未來會更加關注就業、居民收入、生態環境的持續改善等指標。

在李克強任國務院總理時，外界綜合其過往經濟作為稱「克強經濟學」，主打將看得見的手往後，以短痛調節經濟體質。外界歸納「克強經濟學」三大精神為不推動刺激政策，陸續縮減國家主導的投資。大幅降低債務以去槓桿。推行結構性改革，以短痛換取可持續發展。

在李克強上任總理前，大陸經濟年成長率多以雙位數奔馳，縱然在金融危機時期仍有逾9％的增速。但李克強任總理前幾年，經濟增速驟降至8％以下，大幅落差反映大陸經濟調整現狀，成為李克強從副總理升任總理的第一個考驗，「克強經濟學」也因此受到外界期待。

「克強經濟學」推出背景與大陸2008年的大規模刺激政策有關，當時在金融危機後，推動人民幣4兆投資計畫，緩解短期的巨大衝擊，但後續衍生出產能過剩等問題。隨後習李政權在2015年定調「供給側結構性改革」的經濟方針，主打去槓桿、去產能，調節過度刺激後的大陸經濟，曾近十年大陸的經濟主方針之一。

在李克強任總理期間，大陸經濟增速約從逾7％持續調整至約6％，較上一個十年從雙位數驟降至不足8％的幅度，有相當程度的調整。

但政策趕不上外界環境的變化，2008年有金融危機，在李克強任期末幾年，又出現全球性危機新冠疫情，該情況重挫大陸，迫使習李政權再必須有更大幅度的刺激政策來拉動經濟，許多「供給側結構性改革」等方針改革到一半的問題復燃，「克強經濟學」想降低的債務等，又成大陸地方的頭痛地雷。

如今李克強已逝世，如何一邊刺激經濟又一邊回穩潛在問題，成為今年大陸新上任國務院總理李強的考驗之一。