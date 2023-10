錢從天降！他出謎題送百萬美元 4,000人樂透

【中時新聞網 栗筱雯】捷克一處寧靜小鎮日前出現令民眾難忘的奇觀。一名電視節目主持人懸賞100萬美元邀請大眾破解電影作品暗藏的密碼,結果無人成功破譯。他宣布獎金照送,前提是要能解開另一則以密碼編寫的「撒錢」活動訊息,最後有4000人成功解譯、抵達小鎮田野,只見直升機撒下100萬張1美元現鈔,眾人爭相拾取,樂不可支。

綜合荷蘭BNN電視台、英國《每日郵報》、旅遊新聞網站Travel Wise報導,38歲的捷克億萬富豪、電視名人巴托謝克(Kamil Bartošek),今年8月底推出電視節目《個人秀》電影版(ONEMANSHOW: The Movie),片中暗藏可打開布拉格展覽中心(Prague Exhibition Centre)一個保險箱密碼的線索,破解密碼者可得保險箱內獎金100萬美元(新台幣約3243萬元)。這齣電影成了捷克影史最成功的喜劇片,可惜沒有觀眾成功破解保險箱密碼。

巴托謝克9月底在IG官方帳號發文,向追蹤他的眾多網友收集該怎麼運用這筆錢的意見,「大家可以一起完成這齣電影的故事」,團隊會花幾天訂定替代方案。

後來巴托謝克決定把這100萬美元送給10萬名在他的官方網站登記參加電影解謎的用戶,並公布行動計畫。本月14日他在Youtube頻道發布的預告短片顯示準備過程,每張1美元紙鈔都貼了一枚連接捐款平台Donio的二維條碼(QR Code)紙籤,100萬張美鈔裝袋後放進貨櫃,運抵活動地點。

巴托謝克周日(22日)一早向這10萬名用戶發送一封加密電郵,收件人成功解碼後就能得知活動時間地點與方式,亦即當天指定時段會有直升機在布拉格東北方的小鎮拉貝河畔利薩(Lysa nad Labem)一處田野撒下100萬張面額1美元的紙鈔,撿到就算自己的,多拾多得,沒有設限。

社群平台X流傳的影片顯示,22日「撒錢」時刻一到,直升機把貨櫃吊到半空中之後櫃門打開,鈔票滿天飛舞,現場民眾拿著背包、塑膠袋、雨傘等物品撿拾紙鈔,喜迎意外之財。在直升機上的巴托謝克俯看場面,不禁大喊「太狂了!」。

他在貼文指出,這是世界上第一場真正的「金錢雨」,而且沒有造成任何傷亡。

巴托謝克表示,當天大約4000人到場參加,這不僅是一場娛樂活動,同時也呼籲大家利用紙鈔附的二維條碼到公益平台捐款助人。有網友稱讚巴托謝克是「慷慨名流」,也有人許願「能不能在我家上空比照辦理」。還有人打趣:「所幸這場噱頭不是使用硬幣執行。」

這項創意大膽的活動也引起爭議。例如,獎金分配是否公平;巴托謝克沒有說明取得美鈔的參與者是否必須按規定納稅;需要經濟援助的人們能否接受美元;有些公眾人物認為,這一大筆錢其實可以安排更重要的用途妥善運用。此事凸顯社群媒體的力量與名人對輿論的影響力,也強調藝人承擔的道德責任。

