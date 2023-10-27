「浩瀚無極」擁喜來登飯店美學DNA 有如買進一座五星級飯店

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現代人注重生活享受，買房除了看價格、挑地段外，更關心的是入住後居住品質，對於建商品牌實力、公設規劃、社區物管與售後服務等也日益講究。具有地段特殊性與大型建商品牌推案，也成為市場購屋與置產族首選標的。台中金獎建商豐邑機構，看好台南發展，於市中心最精華的東區平實重劃區，推出進軍南台灣第一案「浩瀚無極」，以全台雄厚建築經驗與五星飯店美學實力，「浩瀚無極」一登場就改寫台南房市指標，成為2023年台南最受矚目的建案。

平實重劃區有何特別之處？在於其擁有其他重劃區無法比擬的優勢條件，因地點位於機能成熟的東區正核心，緊臨成熟商圈、生活機能、重大建設、交通路網完善，更被譽為台南信義計畫區，市場預估未來極有可能比照台北信義計畫區的增值模式，且相較於台北、台中擁有如此相同條件區段的房價仍屬親民，未來漲幅更是相當可期。

看好「平實重劃區」未來發展，實力雄厚的豐邑機構以旗下子品牌浩瀚開發取得「平實重劃區」3,657坪精華鑽石角地，推出「浩瀚無極」打造地上28層樓的超高大樓建築，不僅是區內唯一對座南紡、坐擁2千坪特色公園及2.1萬坪平實公園雙公園的建案，未來捷運藍線完工後，下樓就是南紡購物中心站，地段價值不言而喻。此外，相較於大多公園景觀宅都以大坪數規劃，「浩瀚無極」以33-63坪、3-4房中小坪數格局，更加親民宜居，也是其受到市場青睞的原因之一。

豐邑機構屢獲國家金質獎肯定，共累積135座國家建築獎座，更是全台唯一蟬聯23年獲獎企業的豐邑機構，建築實績有目共睹。除了建設本業表現亮眼，更積極跨足營造、飯店、酒店、物業管理及零售事業，同時將自家建案結合旗下事業服務體系。

「浩瀚無極」移植五星級喜來登飯店美學DNA，規劃多元享樂空間，從質感迎賓門廳、花園中庭、高爾夫球VR練習室、健身房、空中泳池、兒童遊戲區等，讓住戶走進社區就像入住五星級飯店的感受，並引進飯店式物業管理，宛如VVIP私人會所空間，讓民眾讚賞不只是買進好宅，更有如買進一座五星級飯店的加值生活。此外，本次也將豐邑機構「豐生活」社區互動平台導入「浩瀚無極」建案中，致力推廣「藝術生活化、生活藝術化」的理念，不定期舉辦藝文活動，以藝術豐富住宅生活內涵，為大台南高端住宅賦予全新價值，