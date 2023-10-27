「宏普序時代」同步國際軌道經濟 A20巨型造鎮矚目現身

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軌道經濟，全球風靡，從日本東京到品川，從英國法靈頓到金絲雀碼頭，一條捷運縫合雙城共融，都成功創下不同凡響的城市經濟能量與樣貌。機場捷運共鳴全球軌道生活趨勢，完美促成北北桃生活版圖的融合，更進一步接軌國門計劃，成為極為矚目的首席黃金軸線。

而繼青埔A18至19站、政府與企業共同投入百億投資開發，成功展現機捷軌道城市的耀眼風貌之後，A20站順勢成為接下來的最新焦點，挾世界青埔能量優勢，再進一步收納中壢CBD三鐵共構計劃之未來金磚前景，A20站完全具有同步日本、英國等積極佈局雙城之心的城區架構。

延伸青埔A18千億利多的國際商務與航空城，串接中壢A23百億加持的蛻變城心，A20站正以軸心之姿，成為縫合青埔及中壢雙城的唯一樞紐，受惠青埔積極發展的國泰站前廣場、5G智慧等共伴效應，也收納中壢市心、海華特區等南桃園多元居住內涵，A20站不但一次匯集時尚到日常的全方位生活商圈，更是擁有完整驅動國門、科技、軌道、商業等多樣核心價值，同時進一步接軌桃園重點發展的捷運綠線，極具全面性的發展力道，相較於目前興和特區仍處於低基期的房價現況，A20站儼然晉升為機場捷運上、最具潛力的亮眼之星！

A20站成為許多知名建商陸續插旗入主的關鍵舞台，其中宏普建設位於重劃區內首席圈的商業核心位置，正準備以逾3,000坪的基地規模，成為最耀眼的指標個案。上市品牌宏普建設，選地哲學精準之極，早已洞悉機捷軌道發展趨勢，便率先在青埔大舉擘劃，成功打造亮麗天際，近千戶的營建實績，不但成為青埔劃世代生活的最大推手，也是搶先擁抱價值的最強慧眼。

複製青埔經驗，承著選地眼光，位於A20站的「宏普序時代」，更以23層近百米捷運宅的巨型造鎮之作，搭配3,065坪花園城的卓越規劃，18-36坪的迷人坪數，隨著「宏普序時代」開盤在即，勢必更將掀起一股強勢入席熱潮，也將再次把A20站的地段價值，拉抬至全新高度。