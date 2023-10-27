參加婚禮包1,600元慘被絕交 新娘1句惹怒全場

【中時新聞網 何立雯】一名女網友分享，最近回想起10年前跟閨蜜絕交的往事，當年閨蜜要結婚，邀請她參加婚禮，即便當時手頭很緊，她仍單獨赴約，並包了1600元的紅包，她自認誠意十足，但事後那位閨蜜卻打電話來說「我們13年的姐妹情份只值1600？」之後兩人就斷聯，但她至今都不理解，包1600元真的很少？引起網友討論。

一名女網友近日在臉書社團「匿名公社」上分享，她今年37歲，最近回想起10年前的往事，當時她的好姐妹要結婚，當時兩人就已經認識了13年那麼久，因此即便她才剛出社會不久，每個月薪水僅23,000元左右，但她還是告訴對方她會出席。

女網友表示，當時她和男友也論及婚嫁，但兩人已經說好不會辦婚禮，所以不會有朋友需要包紅包回來的問題，因此她就獨自去參加婚禮，並準備了1600元的紅包，怎料那位朋友看到禮金登記簿上面的數字以後，竟然直接打電話來質問她「我們這麼多年的姐妹情份只值1600嗎？」然後就痛罵了她一頓，兩人也就此失聯。

女網友感嘆地說，不知不覺10年過去了，但她仍然不明白，她當初包的數字真的有這麼不應該嗎？10年前結婚禮金包1600元真的太少了嗎？因為她當時只是小秘書，薪水少得可憐，繳完各種貸款就所剩無幾了。

貼文引起網友討論，「專門打來罵，也太超過」、「真的朋友會邀請你去，但不准你包紅包」、「真正的好姐妹是沒包禮金也是無礙的」、「我覺得1600元剛好，你才一個人欸」、「包多少都是心意，是不問也不抱怨的」、「所以她認為妳們13年的情誼是可以用金錢衡量的，但那還是情誼嗎？」