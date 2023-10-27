瑞銀：地緣政治風險對油價溢價往往會迅速消退

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中東地區衝突的溢出風險增加，瑞銀表示，如果該地區大國更直接捲入衝突，石油供應可能會受到威脅，市場可能需要更高的地緣政治風險溢價，從而推高油價，不過，一般情況，地緣政治風險對於油價溢價往往會迅速消退。

瑞銀表示，雖然地緣政治風險並非瑞銀的基準情形，但布蘭特原油上行風險增加及其對全球經濟的潛在影響不容忽視。

油價衝擊對全球經濟有何影響？瑞銀歸納了幾個油價可能飆升的潛在情景：

瑞銀表示，如果伊朗原油出口量每日下降50萬桶，可能進一步加劇市場供應的不足，但在基準情形下，這一情形概率較低。雖然OPEC＋在限制供應方面還遵守規則，但在以巴衝突爆發後，OPEC＋也表示可能會準備採取額外措施支持市場穩定。鑒於沙烏地阿拉伯和俄羅斯自願減產每日130萬桶（mbpd），OPEC＋有足夠的閒置產能來彌補可能減少的每日50萬桶的供應。

第二種情況是如果地區衝突擴大並波及至其他產油國，也可能使油價大幅上升，而這具體取決於石油供應中斷的程度。然而，如果衝突升級至此，油價無法在中長期內維持在如此高的水準。與新冠疫情結束時俄烏衝突所導致的油價大幅上升相比，現在居民可用于支出的儲蓄更少。因此，如果布蘭特原油價格大幅上漲，應該會導致需求下降。

第三種情況是，假設油價上漲並維持在每桶100美元之上，通貨膨脹將走高，導致全球經濟增長放緩。根據經合組織的數據，成員國家庭最終消費約占GDP的60％。由於央行升息導致金融狀況收緊，預計全球經濟增速將放緩。因此，油價上漲導致消費者支出的進一步減少將推動全球經濟加速放緩。

瑞銀說，鑒於最近裂解價差（crack spreads）的收窄，通脹程度可能會比預期更溫和。裂解價差衡量原油投入成本與石油餾分油和汽油等成品油產出價格之間的差異。歸根結底，對消費者來說更重要的是成品油的價格，而不是原油（原材料）本身的價格。由於汽油需求下降和美國庫存增加，成品油價格對原油價格的敏感性可能會降低。

油價衝擊的持續時間也將部分決定對全球經濟的影響程度。不過，瑞銀說，從歷史上看，地緣政治危機往往會對全球市場產生相對短暫的影響。同樣，對於石油來說，如果供應不受影響，地緣政治風險溢價往往會迅速消退。