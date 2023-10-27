《美股》消息面：葉倫看利率、債息仍將居高；中東緊張 但油價大跌

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%，這樣的表現相當強勁，全年GDP成長超過2.5%也毫不令人意外，顯示經濟持續邁向「軟著陸」。她並反駁10年期債息漲破5%大關與國家財政赤字惡化有關，稱債息上揚與美國政府發債規模擴大沒有直接關連，而是反映出強勁的經濟，這可能使長期公債殖利率維持在高檔一段時間。此外，她認為聯準會可能需要維持利率不變一段較長的時間。

●美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%，遠高於第二季的成長2.1%和市場預估的4.3%，並創下近兩年來最強勁的增長。第三季消費者支出季增年率達4%，亦創下2021年第四季以來最大增幅。此外，聯準會偏重的通膨指標—個人消費支出（PCE）物價指數，第三季初值上揚2.9%，高於前一季的漲2.5%。排除食品與能源價格後，核心PCE物價指數初值上揚2.4%，較前一季（漲3.7%）大幅放緩，並創下逾兩年新低。

●美國商務部公布，9月商品貿易逆差為858億美元，較8月份逆差846億美元擴大，但小於市場預期的逆差860億美元。9月進口成長2.4%，出口成長2.9%。

●美國勞工部公布，上周（截至10月21日）初次請領失業給付人數周增1萬人，為21萬人，超出市場預期的20.7萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.75萬人，周增1250人。截至10月14日止當周，美國續領失業金人數周增6.3萬人，為179萬人，超出市場預期的174萬人。

●美國9月耐久財訂單月增4.7%，遠超出市場預期的月增1.7%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.5%，高於市場預期的月增0.2%。排除國防項目的耐久財訂單月增5.8%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.6%，高於市場預期的月增0.1%。

●美國第三季經濟增長意外強勁，周四美元盤中一度上揚0.34%、報106.894，創下3周新高，但尾盤漲幅回吐，報106.6。日圓仍貶破「150防線」。10年期債息跌近12個基點，報4.838%。對利率敏感的2年期債息亦下跌11.4個基點，報4.978%。

●中東情勢緊張，但美國原油庫存增加且美元走強，周四紐約期油收跌2.18美元或2.55%，報每桶83.21美元。倫敦布蘭特期油收跌2.2美元或2.44%，報每桶87.93美元。以色列軍方周四宣布以色列地面部隊已經在加薩走廊北部發動攻擊，在撤退之前，襲擊了多個哈瑪斯目標。以色列陸軍廣播電台表示，這是這場戰爭爆發以來最大規模的地面進攻。

●雖然美元走強，但在避險需求支撐下，國際金價持穩於5個月高點附近。周四紐約12月期金收漲2.5美元或0.13%，報每盎司1997.4美元，盤中最高升至2003.7美元。現貨金漲0.25%，收在每盎司1984.6美元，盤中一度漲0.74%，報1994.2美元。