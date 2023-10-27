《鋼鐵股》榮剛前3季EPS 3.40元登16年高 明年營運審慎樂觀

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【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(台鋼集團)旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)召開董事會通過第三季財務報表。第三季稅後每股盈餘(EPS)1.00元，連續六季維持1元以上高水準；累計前三季歸屬母公司業主淨利為16.78億元，年增15.23%，EPS為3.40元，年成長4%，創下16年來歷史新高。全球冷戰與地緣衝突不斷，軍備需求提高，產能利用率持續維持在高檔，目前公司對明年營運成果審慎樂觀看待。

榮剛第三季合併營收為新台幣32.95億元，稅後淨利5.31億元，其中歸屬母公司業主淨利為5.24億元，稅後每股盈餘(EPS)1.00元，連續六季維持1元以上高水準。累計前三季合併營收為102.34億元，年增13.28%，營業毛利28.54億元，年減2.98%，毛利率穩定維持28%。歸屬母公司之稅後淨利16.78億元，年增15.23%，每股稅後盈餘3.40元，優於去年同期的3.26元。

公司表示，在接單方面，受惠航太產業疫後復甦強勁需求，航太接單占比第三季較第一季大增，第三季航太、石化、能源的接單占比總和約60%，工具鋼及一般民生工業鋼品其應用範圍廣，隨著航太、油氣、能源占比拉高而此消彼長，仍保有基本量。而全球冷戰與地緣衝突不斷，軍備需求提高，加上近期以巴掀戰事，軍工概念再次抬頭，也讓訂單增加，軍工需求看好。隨著產品價格位於高點以及高毛利率產品出貨比重穩定，加上產能利用率持續維持在高檔，目前公司對明年營運成果審慎樂觀看待。

榮剛對未來榮景之信心同樣體現在積極擴廠，董事會再度通過重大投資，預計斥資10億用以購置8000噸大型油壓鍛機，並增建柳營鍛造廠廠房，對此榮剛表示，基於因應未來營收目標的擴增及大鍛棒訂單需求，本次投資將用以提升鍛造線生產量能及擴大尺寸供應範圍。購置新油壓鍛機設備可提升品質及設備穩定性，有助於減少製程，降低生產成本，期望精進鍛造熱加工製程技術，使公司獲利及產品競爭力進一步提升。