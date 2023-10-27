《金融股》康和證推出分帳戶系統 優化數位金融服務

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【時報記者林資傑台北報導】康和證(6016)深耕數位金融的普惠金融服務，宣布推出全新「卡好通」分戶帳系統，擺脫過往證券開戶必須先開立指定交割銀行帳戶的程序，只要持既有銀行存摺就能在線上開立證券戶，在家就能一「指」開戶、輕鬆投資。

康和證分戶帳取台語諧音方便快速意思，特別命名為「卡好通」。分戶帳為資金管理帳戶，以「一站式」辦理各種證券投資款項支付，線上開證券戶只要5分鐘一次完成，快速又便利，且老客戶也適用。

康和證說明，原有或新開康和證客戶，可指定手邊任何一家銀行帳戶做為證券款交割戶，除，避免違約交割風險，且券商更可藉此平台提供證券帳務服務，讓客戶有優質且便捷的數位金融體驗。

康和證經紀事業群執行副總曾豊國表示，卡好通提供網路24小時即時出入金服務，以及出金0手續費、免收管理費優惠。若遇到全額交割股或處置股要先預收款券，可由卡好通圈存預收款，免除客戶須至銀行轉帳程序，提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。

康和「卡好通」除了統一管理投資資金，讓交易記錄一目瞭然，更提供優惠利率，讓停留在卡好通內的資金也有利息，較一般交割帳戶利息高出10～20倍。即日起至11月30日前開立康和證戶，還有機會得到樂天女孩簽名服、空拍機、曼谷雙人機票等大獎。