華城：國際整合電動車充電規格標準 台灣須跟上

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電力設備大廠華城電機執行長許逸晟今天表示，充電規格與標準整合，攸關電動車市場發展，包括北美、中國和日本等積極整合電動車充電規格與標準，台灣須跟上國際整合趨勢。

許逸晟上午受邀參加DigiTimes舉辦電動車科技創新論壇發表演講。他表示，全球包括中國、美國、歐盟等積極推動電動車政策，未來市場成長可期，也帶動包括充電樁等充電設施需求。他引述調查資料指出，健全的充電設施、充電是否方便，是消費者購置電動車的優先考量因素。

許逸晟引述資料表示，在台灣，充電樁主要集中在六都，台北市是全台唯一充電槍數量破千的城市。充電場域，在家充電、目的地充電、公用充電、路上充電成為電動車產業發展的關鍵因素。

他指出，2011年開始，華城布局電動車充電事業，目前涵蓋設備製造、安裝工程、營運維護、雲端管理等，華城已通過電動車充電設備自願性產品驗證（VPC），目前在全台布建超過520支充電樁，占全台超過5300支充電樁比重近1成。

展望電動車充電樁發展趨勢，許逸晟表示，電動車充電正結合停車管理、智慧車牌辨識系統、以及停車充電繳費等應用。另外在高速充電要求下，充電樁端要滿足800V充電系統，充電樁的充電率也從120kW提升至360kW甚至是480kW，也有中國大陸廠商已推出600kW液冷超充。

觀察電動車充電規格，許逸晟指出，全球電動車充電標準不一，充電規格進一步整合，攸關電動車市場發展。他舉例，電動車大廠特斯拉（Tesla）北美充電標準（NACS）積極向車廠開放，NACS標準占今年第1季北美電動車註冊量比重已超過76%，而特斯拉超級充電站的充電樁數量，已占北美快充站充電樁比重逾6成。

在中國大陸和日本市場，許逸晟表示，雙方協會已結盟推出大功率快充系統介面ChaoJi，正推動逐量採用，預期2025年後，中國大陸將逐步停產舊GB/T充電規格的電動車。

展望後續發展，許逸晟表示，電動車充電與綠能結合、整合餐飲與便利商店的充電生活圈、充電樁結合雲端網際網路通訊、整合充電營運商（CPO）的漫遊平台、以及無線充電模式，也會是未來電動車充電值得關注的發展趨勢。