「觸動利益比觸動靈魂還難」 李克強重改革 任內推動放管服 大力改造棚戶區

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大陸前總理李克強27日因病去世。李克強在總理任內大力推動「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）政策，強調要做實事、重改革。而其總理任內更留下不少令人印象深刻的金句；諸如「要使明規則戰勝潛規則」、「觸動利益比觸動靈魂還難」等。

李克強2013年初任大陸總理在中外記者會上，就展現其重實事、改革的一面。當時，李克強強調，本屆政府有三大施政目標，包括發展經濟、改善民生與促進社會公正，而且要建設創新政府，依靠改革開放使經濟社會充滿活力、建設廉潔政府，增強政府的公信力，以及建設法治政府，用法治經濟來建設現代經濟、現代社會、現代政府。

當時李克強還在會上喊出許多金句，讓當時的中外記者備感耳目一新。包括，改革貴在行動，喊破嗓子不如甩開膀子」、「要使明規則戰勝潛規則」、「觸動利益比觸動靈魂還難」、「城鎮化不是靠攤大餅」。而這些金句也並非嘴上喊喊，李克強在總理任內儘管面對不少挑戰，但也努力實現上述目標。

舉例來說，李克強任內多次強調簡政放權，大幅削減不必要的政府審批事項，希望給老百姓創造便利。2015年《人民日報》一則《為何需要證明「我媽是我媽」？》的文章在大陸網路上引發熱烈討論。當時李克強專門做了批示表明，這類荒唐事很典型，要求公部門要減掉不必要的公章，打破不合理的規矩。

此外，李克強也大力推動棚戶區的改造，訴求要以人為核心的城鎮化。他多次探訪棚戶區的民眾，並表明，「棚戶區改造要讓群眾從憂居變宜居，這是百姓天大的事，即使有天大的困難也要做下去」；「棚戶區是歷史欠賬，也是城市傷疤。全國還有不少棚戶區，我們一茬接著一茬幹，就一定能把城市傷疤撫平。」

而2022年的3月是李克強任內最後一次總理記者會。他感性地稱，「政府工作有人民群眾認可的地方，也有與他們的期盼有差距和不足的地方，這些我們是清楚的。」也不忘留下「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」的自我評價。