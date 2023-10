公平待客！保誠人壽推 「保險名詞金甘單」和「商品簡介友善閱讀服務」

保險的本質是幫助自己和家人分擔突如其來的意外或是疾病風險,購買保險,除了每年續繳保費,你清楚自己買的保單能為你的家庭提供甚麼保障、或是厚厚一疊保障內容要如何閱讀嗎?

保誠人壽為提升民眾的保險知識和對於相關權益的了解,特別推出「保險名詞金甘單」系列動畫影片,讓消費者輕鬆了解購買保險時要注意哪些事項以及保險名詞代表的意思。同時為了讓高齡族群、閱讀障礙者和視障人士等弱勢族群更容易取得金融服務,保誠人壽推出保險市場上首見「商品簡介友善閱讀服務」,將商品簡介用「唸」的方式,清楚傳遞保障內容,透過新推出的金融友善服務,促進保險知識普及化,維護消費者權益,進一步落實公平待客。

保誠人壽總經理王慰慈表示,金融友善和普惠金融為政府的重點政策,當中包括公平待客、金融教育宣導、高齡化金融服務、金融消費者保護等。作為台灣外商壽險的領導品牌,保誠人壽秉持以客為本的精神,推出『保險名詞金甘單』及『商品簡介友善閱讀服務』,讓更多民眾了解保險知識及保障真諦,同時也呼應保誠人壽『保障每個人生,誠就每個未來 (For Every Life, For Every Future) 』的企業宗旨。

為幫助客戶更了解自身的權益及義務,以及協助民眾強化保險契約相關知識,保誠人壽推出「保險名詞金甘單」,透過生活化的範例比喻、說明,將艱澀的保險契約用詞和保險概念,化做淺顯易懂且生動有趣的影片,達到寓教於樂的效果,讓初接觸保險的民眾和年長者都能輕鬆學習保險知識,同時也能輔助客服人員或銷售人員與客戶之間的溝通。

有別於一般保險影音影片普遍專注在產品介紹,保誠人壽此次推出一系列影片以提供保險知識為主要訴求,第一波推出四支影片,主題分別為:保險商品的重要資訊、告知義務與契約解除、契約撤銷權,以及保費交付寬限期和保費墊繳。透過你我日常生活情境,帶出保險名詞,讓人會心一笑的同時,從中理解真正涵意。例如,以牛奶瓶包裝上的產品介紹、營養成份、保存期限等標示,解說保單條款如同商品說明書;以正確填寫快遞服務單才能確保物品成功送達目的地的必要性,對比誠實告知與達成風險轉移、成功理賠的關聯性。民眾可至保誠人壽官網或YouTube頻道觀看系列影片。

保誠人壽同時也領先同業,在官網上的商品簡介網頁新增「商品簡介友善閱讀服務」,透過提供目前業界最完整的產品簡介內容語音導讀,協助高齡者、閱讀障礙人士和視障族群等能更無障礙地取得商品資訊。第一階段推出投資型商品簡介的語音導讀,除了朗讀出商品特色、保單給付內容和投保及保全規則之外,更涵蓋保單相關費用及投資標的種類以及注意事項。另外,系統使用真人聲音,以更口語化的方式念出,拉近與使用者的距離,操作介面簡單直覺,並適用手機或平板等行動載具,以最佳化瀏覽的呈現方式,讓聆聽更舒適容易。為了方便高齡者和身障人士閱讀,商品簡介也附加放大功能,最高可放大至一般簡介的10倍,閱讀的同時亦可播放語音導讀邊聽邊讀,以達到最佳效果。