高雄萬豪聯手LINE Pay推優惠 單筆支付1,500再送1,500

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智慧化、數位化已成為現在的趨勢，支付也是如此，高雄萬豪酒店特別攜手LINE Pay推出「高雄萬豪獨家回饋」，即日起至明年6月30日止，消費者於酒店內以LINE Pay單筆支付滿1,500元，即可收到由LINE Pay系統發放3張500元電子優惠券至帳戶中；消費者收到電子優惠券後，僅需於館內消費滿1,500元、即可使用500元電子優惠券折抵，等同當次消費享超值67折扣，收到電子優惠券後的7日內皆可使用。

手機的電子錢包不僅降低實體貨幣接觸率、同時也減少貨幣製造與銷毀時衍生的環境能源議題，因此高雄萬豪酒店特別與LINE Pay合作推出「高雄萬豪獨家回饋」，民眾只要在高雄萬豪酒店內以LINE Pay單筆支付滿1,500元，就能收到由LINE Pay系統發放的3張500元電子優惠券至帳戶中。而消費者收到電子優惠券後，僅需於館內消費滿1,500元、即可使用500元電子優惠券折抵，等同當次消費享超值67折扣，且收到電子優惠券後的7日內皆可使用。

高雄萬豪酒店表示，本次活動除呼應行動支付的環保趨勢、更以回饋消費者的精神籌劃，不僅與LINE Pay達成獨家合作，範圍更是遍及酒店內指定餐廳與多數房型、更適用於12樓休閒中心會員會籍，以不分平假節日，活動期間皆可享受各式進口健身器材、標準恆溫泳池與水療池設施，最低餐飲折扣可達67折，與LINE Pay一同攜手於高雄萬豪酒店內鼓勵消費者使用LINE Pay行動支付。

高雄萬豪酒店表示，本次活動即日起至明年6月30日止，期間每個LINE Pay帳號每月限得1次，每月3,000張優惠券發完為止。