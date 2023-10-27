台台併傳合併基準日12／1 遠亞併拚第4季完成

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亞太電股臨會補正「遠亞併」程序瑕疵後，得以繼續推進合併流程，董事長陳鵬表示，雙方還是力拚今年第4季完成合併；台灣大則傳出陸續對台灣之星員工發出留任通知書，爭取12月1日為合併基準日。

電信業掀起整併潮，「遠亞併」與「台台併」陸續獲主管機關通過，但遠亞併因小股東提出異議的程序問題掀起小波瀾。

亞太電信今天舉辦股臨會，討論事項為「提請同意與遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案」，表決結果已獲得的81.1%股東同意，照案通過。

亞太電信董事長陳鵬會後受訪時表示，通過後程序會繼續走下去，雙方合併案還是力拚在今年第4季完成，亞太電信下市案已送交證交所，現在已能繼續推進，遠傳增發新股案也在進行中，合併基準日落在何時，可能要看證交所進度。

陳鵬表示，一個合併案應是建構在財政會計基礎，不能忽略實務營運的考量，比起法律上的關注，更應該要考量交易安全，是否要因為一個程序小瑕疵讓合併時間延宕，對雙方股東來說非常不公平。

此外，台灣大哥大與台灣之星的合併案在10月12日獲公平會通過，業界消息傳出，台灣大已陸續對台灣之星員工發出留任通知書，合併基準日可望在12月1日。

台灣大總經理林之晨先前表示，台灣大和台灣之星的網路整併還沒開始，要等到合併基準日後才能執行，不過有些前置作業已經開始進行，力拚今年底前完成整併。