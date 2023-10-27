共青團最後總理 李克強北大博士插隊苦背英文

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香港《星島日報》報導，猝逝的李克強是前中共總書記胡錦濤共青團嫡系大將，擁有經濟學博士學歷，當過中國大陸頭號農業大省河南和工業大省遼寧一把手，在政壇以穩健低調著稱。

中等身材、國字臉上常帶溫和的微笑，這是李克強留給外界最深的印象。他原籍安徽，與胡錦濤有同鄉之誼，父親擔任過鳳陽縣長，文革期間在農村插過隊，當過農村生產大隊黨支部書記，文革恢復高考之後進入北大法律系，其刻苦令曾任華東政法大學校長的老同學何勤華難忘：「小本的正面寫英文，背面寫英文；去食堂的路上背，排隊時也背。」

大學畢業之後，他留校擔任共青團北大團委書記。共青團全稱中國共產主義青年團，被視為中共的「助手」和「後備軍」。1982年底，共青團十一大召開，王兆國擔任第一書記，胡錦濤當選常務書記。時任北大團委書記的李克強升任團中央常委兼全國學聯祕書長，開始長達15年的共青團生涯，走進接班快車道。

1982至85年，李克強在胡錦濤的直接領導下工作，兩人關係很好，以「錦濤」、「克強」相稱。1980年代中後期大陸爆發多次學潮，李克強參與處理。他得到胡錦濤真傳，學到中庸的處世原則，有驚無險。

1993年，38歲李克強獲已經擔任政治局常委的胡錦濤力薦，接替宋德福升任團中央第一書記。李克強能脫穎而出，外界認為有兩大原因：北大學歷優異，謹慎內斂。

李克強後來空降河南，先後擔任省長和省委書記，長達6年。2004年年底，調任中共遼寧省委書記。上任第12天，就來到了撫順市莫地溝視察「棚戶區」。所謂「棚戶區」，是指大部分建於上世紀50年代的簡陋平房，因年久失修逐漸淪為城巿貧民窟。目睹居民惡劣的生活環境，李克強發出豪言：「就是砸鍋賣鐵，也要讓百姓搬出棚戶區。」

在李克強強勢主導下，遼寧的棚戶區改造工程，惠及120萬居民。閱人無數的已故新加坡內閣資政李光耀，也曾公開讚揚李克強。他說：「遼寧有位非常有活力的領導人李克強，他非常聰明、又有決心。」