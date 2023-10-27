亞太電補正合併程序 陳鵬：合併案沒重談是最大利益

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亞太電信今日召開股東臨時會，補正與遠傳電信合併程序。亞太電信董事長陳鵬會後表示，任何一項併購都無法讓所有股東滿意，原本亞太電與遠傳獲得NCC同意合併，8月就要進入證交所，但因非常少數股份的股東仍提出上訴，也只能再進行一次程序，合併程序的拖延也增加成本，去年通過合併案後，這一年來增加的損失，遠傳並沒有重算換股比例，合併案沒有重談，已是幫亞太電股東爭取到最大利益。

亞太電今日股東會氣氛平和，但有小股東質疑亞太電沒有替小股東爭取權益。陳鵬表示，相信多數股東看到亞太電的營運狀況，都不會反對合併案，法院判決是覺得小股東因為不知道該程序，而改變投票印象，但卻忽略了交易安全，倘若亞太電因此判決而倒閉，致無法維持基礎建設的運作，受影響的用戶及員工數會更多。

陳鵬致詞時表示，亞太電至今年6月累計虧損已達新台幣215億元，每股淨值跌至4.97元，近3年每年虧損都在50億元以上，必須面對持續虧損的壓力，原本希望透過增資提升5G效益，但每月攜碼用戶數下降，8月更打入全額交割股，能選擇的也不多，唯一就是與同業合併，如今是與遠傳以換股方式合併，亞太電員工也能享有綜效。

陳鵬表示，今日補正合併程序後，與遠傳的合併案就能繼續走下去，亞太電要繼續走股票下市案、遠傳則會繼續走增資案，一個合併案會發生，都是基於財務會計的基礎上，但近期相關爭議都是建構在「法」上，完全忽視營運上的考量，以亞太電每個月平均虧損3億元來算，一年就會虧30多億元，相信遠傳也會有些壓力。

陳鵬分析，台灣電信市場飽和，亞太電用戶數無法達到經濟規模，儘管利用低價政策爭取用戶，但用戶數仍無法明顯增加。另外，電信產業屬於特許產業，不過亞太電也沒有享受有特許產業的好處，但要承擔的成本不輸三大電信，經營雪上加霜。

陳鵬認為，過去兩家小業者打三家大業者，量級根本不同，觀眾看了也很無聊，反觀若合併通過，三家大型業者對打，市場會精彩很多，也會有很多不一樣的服務，希望大家能多看一些「法以外的東西」，整個產業結構才會更健康。