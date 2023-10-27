避免「蟹蟹」再聯絡 農業局辦「路殺講座」了解陸蟹特性

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為了防止陸蟹在道路上遭到「路殺」，新北市農業局日前在八里區米倉國小舉辦「路殺環教講座」，由台灣爬行類動物保育協會常務理事李政璋博士擔任講師，從陸蟹的生活史特性，向校內學生宣導路殺防治的概念，讓環境保育的觀念向下扎根。

李政璋在講座中介紹，陸蟹多半為夜行性，選擇在溼度較高的雨後活動，潮溼的洞穴是他們安全的休憩地，外觀上不如海蟹鮮豔，而部分陸蟹屬於迴游型，初期於海洋中度過，因此母蟹在陸地上懷孕後，須往水邊遷徙將幼體釋放於水中，此過程中最容易遭受到路殺危害。

而陸封型陸蟹生活史皆在陸域完成，不需要生殖遷徙，所受到的路殺危害雖然比海洋性物種還要輕微，但在雨後會爬到馬路上活動也難免受到其路殺之危害。

每年7月至9月為陸蟹繁殖期，也是陸蟹最容易遭受路殺的季節，前台灣所設置防路殺裝置以誘導為出發構想，利用道路兩側架設綠色帆布擋牆，間隔並引導陸蟹能沿著綠色帆布攀爬順利的進入地下涵洞。

米倉國小因鄰近淡水河口，有豐富的陸蟹生態資源，校內師生也長期關注螃蟹生態保育，自主調查螃蟹出現的地點，在校園內設置護蟹地圖，將淡水河岸從龍米路二段到校園道路上的熱點加以標註，讓學生及行經的車輛能多加留意陸蟹的出沒，並在左岸自行車道向民眾講解陸蟹生態，希望往來民眾留意腳步，重視陸蟹安全。

農業局長李玟表示，今年生態調查團隊於五股區中直路發現陸蟹路殺熱點，此路段所占比例為調查結果的33％，未來規畫設置解說牌和警語，提醒行經此處車輛注意車速。而農業局今年度開始持續於校園辦理「路殺環教講座」，旨在教導不同學齡層學生如何成為小小公民科學家，以及打造友善共好的生態環境。