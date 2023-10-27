李克強多次考察在陸台企 表態「我給你們吃一顆定心丸！」

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大陸前總理李克強生前頗為重視台商在大陸發展。除了曾多次考察在陸的台資企業，也曾在多個公開會見場合，大力歡迎台商繼續來陸發展，分享大陸發展機遇，讓在陸發展的台資企業吃下「定心丸」。

李克強2015年3月曾在兩會會後總理中外記者會上表示，「大陸會繼續維護台資企業和台商的合法權益，保持合理優惠政策」，也不忘喊話，「大陸會先一步對台灣開放，且對台灣開放的力度和深度會更大一些。」

而時隔1個月後，李克強赴廈門考察，在4月22日的部分台資企業負責人座談會上，有台商向李克強表示擔心大陸對台商優惠政策有變。李當場表態，「我給你們吃一顆定心丸！」他強調，對台商優惠政策不會改變，已制定的一些政策、已簽訂的合約繼續有效，不存在溯及既往的問題。「我們說到做到！」

而2019年，李克強在海南博鰲會見台灣兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長一行時也指出，台商台資為大陸經濟發展作出了重要貢獻，歡迎台商繼續來大陸投資興業。我們原有的優惠政策會繼續保持，依法保護台商台資合法權益，還將不斷推出新的惠台措施，確保取得實實在在的成效。

他還稱，台資企業既可參照或比照適用新的《外商投資法》，也能享受和大陸企業一視同仁的待遇，大陸減稅降費舉措也會讓台商同等受益。大陸願擴大從台灣進口農產品、水產品等，並提供更多便利和優惠。

而2022年3月，李克強在任內最後的總理中外記者會上也溫情喊話強調，兩岸同胞說到底是一家人，大陸願意繼續與廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事，解難事。