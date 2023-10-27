《文創股》鑫傳今掛牌上櫃 譜出小蜜月

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【時報記者莊丙農台北報導】鑫傳(6856)今日以每股65元掛牌上櫃，盤中最高來到71.7元，上漲10.3％，開出小蜜月行情。鑫傳主要業務為頻道經營、節目製作、電視購物、電子商務、有線電視廣告業務等；同時該公司近年也積極與LINE TV、LINE Today策略合作，除了節目上架LINE的平台外，亦共同製作節目。

鑫傳2018年成立「美麗人生MayLife」購物台，即為目前台灣九大電視購物頻道之一。近年來由於觀眾收視行為轉向新媒體網路、收視人口下滑等因素影響，電視購物頻道業者面臨轉型課題，並分別從「流量轉電商」、「影音內容」、「粉絲轉會員」、「線上線下整合」等方向全面調整，以因應外在環境的轉變和挑戰。

影音內容部分，業者紛紛朝向號召明星藝人、網紅與YouTuber擔任銷售主持，以創造話題並吸引年輕族群消費，節目內容除現場直播外，採取單次製作、多次使用、多頻傳輸之操作應用，相同產品依據不同行銷通路，編輯短時間節目內容，並根據不同收視族群縱切、斜切產品內容，透過內容再生以縮減製作成本。另就收視渠道而言，電視購物業者以廣大收視戶數為基礎，積極延伸拓展全通路商業模式，包括利用巨量資料、物聯網及人工智慧等新科技，結合電商發展新型態通路，或利用網路口碑、粉絲經濟進行社群或內容導購，以滿足消費者全方位生活需求及便利體驗為目標，積極廣泛延伸觸角，促使平臺上的服務覆蓋範圍更完整，以拓展虛擬通路的發展版圖。

鑫傳上半年營收為1.93億元，年增1.59％，稅後淨利0.46億元，年減10.64％，每股盈餘2.04元。該公司上半年營收增加獲利略減，主要原因為公司因應上櫃掛牌導致費用增加；前3季月累計營收2.9億元，年增1.93％。下半年為產業傳統旺季，可望帶動廣告業務量成長，第4季營運可期。