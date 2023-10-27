《電零組》台郡Q4產值拚增1成 外資做這事壓抑股價

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【時報記者張漢綺台北報導】軟板廠台郡(6269)前3季每股盈餘為4.49元，台郡財務長熊雅士表示，2023年第4季生產產值將較第3季增加5%到15%，多家外資報告保守看待台郡前景，台郡盤中股價走弱。

台郡前3季合併營收為242.31億元，年減16.3%，合併毛利率為14.4%，年減3個百分點，營業淨利率為4.5%，年減4.6個百分點，稅後盈餘為14.36億元，年減51.8%，每股盈餘為4.49元，其中第3季受到終端消費市場需求下滑影響，單季稅後盈餘為7.75億元，季增38.4%，年減59.3%，單季每股盈餘為2.42元。

熊雅士表示，第4季以維穩獲利優先，台郡將以落實精實管理來彈性調整資源運用效率，促使第4季營運表現能優於第3季，預估2023年第4季生產產值將較第3季增加5%到15%；在毛利率方面，第4季影響毛利率的正面因素包括：新產品量產過幾個月，良率及工廠營運效率提升，且營收放大，加上匯率目前看起來似乎是貶值，不利因素則有季度降價。

亞系外資指出，台郡第3季業績和第4季展望均未達到預期，我們下調2023年到2025年每股盈餘為1%到5%，維持「賣出」評等，目標價由75元降至70元。

日系外資將台郡2023年/2024年/2025年獲利下調25%/14%/16%，維持「中立」評等，目標價90元；澳系外資下調台郡2023年/2024年/2025年每股盈餘22%/16%/17%，維持「劣於大盤表現」評等，目標價66元。