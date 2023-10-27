諾貝爾物理獎得主稱 化合物半導體是下一代碳中和重要材料

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諾貝爾物理獎得主--名古屋大學天野浩教授在台灣台北舉辦次世代化合物半導體國際會議透過錄影致詞時指出，眾所周知，化合物半導體是建立下一代碳中和社會最重要的材料之一。

藍光LED是由氮化鎵這種化合物半導體組成的，藍光LED改變了我們的生活，能夠有藍光智慧型手機、藍光電視，或平面顯示器，都是拜採用氮化鎵的藍光LED所賜。

根據美國能源部的資料，從2017年到2035年，基於氮化鎵的LED照明對節能貢獻卓著。在這18年內，美國人民可以節省約22.8 petawatt hour(22800兆瓦小時)，相當於8,190 億美元，這是非常龐大的數字。

化合物半導體的應用並不限於一般照明，透過將化合物半導體用於電力及電子設備，可以節省更多能源，或者可以實現零碳排放社會。

為什麼需要化合物半導體？他指出，因為必須實現99％以上的電轉換效率，舉例來說，在功率調節器或電源等傳統電源轉換系統中，我們使用基於矽的電晶體，效率平均超過90％、92或93％，每種效率都很高。但每次能量轉換時，都會失去能量。

因此，如果轉換四次，即使每次效率為93％，總效率也會降低至75％，要讓每個系統都能實現99％的轉換效率，可以透過使用氮化鎵或碳化矽等化合物半導體，來實現99％以上的轉換效率。如果轉換四次平均效率為99％，則總效率達到96％。這就是為什麼需要99％的轉換效率，而化合物半導體在此可發揮其作用。

過去化合物半導體造就了LED照明市場的成功，尤其在節省能源方面貢獻斐然，有高效率的能源轉換，也減少大量的二氧化碳排放。

天野浩指出，化合物半導體在能量轉換方面，扮演重要的角色。為了達成上述目標，國際合作相當重要。名古屋大學也尋求國際的合作，尤其有與台灣的陽明交通大學在永續環境議題的合作。他相信這次的次世代化合物國際研討會，會有非常多的成果。