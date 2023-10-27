台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

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多頭久等啦！台股大暴V 但1種股票不能碰 分析師：鴻海等3檔見紅快賣

【旺得富理財網 李宗莉】台股上演V轉秀，今（27）日報復性大漲逾百點，分析師指出，未來5天對台股中期趨勢非常關鍵，若能重登月線之上，台股仍是多方趨勢無虞，反之修正的時間和空間將拉長，投資人就須嚴格執行風險控管與資金部位，持股水位要盡量縮小。

由於外資持續匯出又賣超台股，摩爾投顧分析師江國中提醒，外資持股重的權值股如台積電、台達電、鴻海等，走勢仍持續受壓抑，即使大漲也別追；反觀內資擔綱下，具利基的中小型股較易醞釀年底作帳行情，為現階段投資首選。

至於人氣指標AI股，受輝達重挫破底影響，廣達、緯創、光寶、技嘉等，股價仍處在打底階段，上檔仍有重重均線反壓有待突破，還需時間整理，接下來要觀察輝達股價何時止穩，較有機會重回多頭走勢。

但他認為，若是AI股的長線投資者，不用急著賣出，反而該趁股價拉回，逢低分批承接，尤其明年有AI應用擴及筆電、手機裝置，「萬物皆AI」的時代來名，台廠不乏質優的新AI股可留意。

以輕薄短小、低基期、明年恢復成長等3指標篩選，他認為以IC設計股為大宗，現階段包括笙泉、鈺太、聯傑、晶豪科、驊訊、凌陽、安國、盛群、佑華、偉詮電、九暘、創惟、通嘉、原相、安格、旺玖、力智等17檔，都是還未起漲的市場主流。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。