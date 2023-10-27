德孚建設堅持永續發展 低碳節能、智慧建築、健康建材

德孚建設陳董事長是來自純樸宜蘭鄉下的小孩，從小生活在三合院的環境裡，周遭環境是蒼鬱樹林、潺潺綠溪、清脆蔥田，而三合院的「家」與自然環境親密結合的景象，讓他從小就養成「建築必須向大地致敬」的思維，後自大學土地管理系畢業後，奠定他進入建築行業的基礎，在營建業歷練多年累積完整經驗後，2004年創業成立德孚建設，深諳「建築必須與環境結合，如何新舊兼容並蓄，讓居住者能夠和諧共融生活在這樣的環境裡」，是他對於建築的體認，他說，德孚建設的經營理念很簡單，就是用心把建築做到最好。

陳董事長是土地管理系出身，非常清楚如何將土地「再利用」，創業之後，就開始鎖定「都市更新」、「地主合建」等方向前進，因為熟悉土地開發的價值，所以，都能夠清晰且深入淺出的跟地主說明，加上用心做到最好的經營理念，所興建的個案都獲得很好口碑。2010年推出台北市中山區朱崙街知名的「鈞藏」豪宅案，使用SRC結構、CFT工法，及日本進口制震阻尼設備。2012年推出台北市內湖區「德孚瑞光」高級商辦大樓，更是「科技」與「人文」並重的人性化商辦空間，也成為內湖科學園區內的指標建築。2023年上半年在新店中央新村社區推出「德孚曉碧」已經全部完銷，第4季在台北市內湖區將推出「德孚昀品」，也成為區域市場焦點。

德孚建設團隊作品曾榮獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類辦公與工廠建築類金質獎（2015年）；第23屆中華建築金石獎優良規劃設計類住宅大樓中層組金石首獎/優質獎以及辦公大樓中層組金石獎；第24屆中華建築金石獎優良施工品質類辦公商業大樓中層組金石獎/金石首獎；第17屆國家建築金質獎規劃設計類辦公大樓中層組全國首獎/金質獎與住宅大樓中層組金質獎。

在國際得獎部份，獲得義大利A，Design Award銀/鐵獎(2018年)、英國London Design Awards倫敦設計大獎混和空間結構類銀獎(2017年)、德國Berlin Design Awards柏林設計大獎商業空間結構類金獎及混和空間結構類銀獎(2017年)、美國New York Design Awards紐約設計大獎商業空間結構類金獎(2017年)等眾多獎項肯定。

德孚建設堅守32道建築工法，以精品思維成就頂級建築，目前營建重心比較聚焦在都市蛋黃區開發建築更新案，是因為陳董事長對於建築的初心是「如何把城市的建築景觀變得更美好」。根據內政部統計資料，台北市平均屋齡37.06年，屋齡達30年以上的老屋數量累積已逾65萬戶，舊市區呈現處處是老房子的窘境。他說，我比較喜歡在舊城市裡創造新建築，為打造城市新景觀善盡自己一份力量。」根據瞭解，目前德孚建設正在進行的「都市更新」、「危老重建」等重建案約達20餘件，除了台北市區外，還包括新北市的新店、板橋、中永和等區域。

公司更考量居住3要素的陽光、空氣、水，充分放進建築規劃，並將室內格局儘可能做到「零虛坪」，甚至拉高室內空間高度，創造更好的通風、收納效果，以「差異化」的設計，讓居住者保有最舒適居住的室內空間。在建築工法部份，德孚建設對於永續發展、低碳節能、智慧建築、健康建材都已經有完整的SOP建築規範，目前整合出32道精緻建築工法，還會繼續隨著時代進步陸續增加。

陳董事長以第4季在台北市內湖推出的「德孚昀品」建案為例指出，在施工前，依新建住宅結構安全性能評估之基準，先送相關公會進行第三方審查(類結構外審)，並取得「住宅結構安全性能評估耐震第三級」性能等級，加入全球公認品質和誠信標竿的SGS公司，為連續壁施工完整性做工程品質檢驗把關，並聘請築遠結構團隊進行建築結構規劃，提升耐震能力至0.288G，達到耐震6級水準。他表示，德孚建設對於建案從一開始就嚴格把關，除了是對於土地的致敬，更是對於住戶未來居住安全的保障。

陳董事長指出，德孚建設創業時即採「逆向規劃」思考，公司一開始的建築個案就從豪宅、高級商辦出發，因為面對頂級客戶，必須有完美規劃、高端建築、精緻建材，在建築過程中，培養出一套「蓋好房子」的心法。也因此對於公司未來所有的建案，都是秉持這樣的心態傳承。他說，因為懂！所以我們可以做得更好，因為將心比心，我們始終站在客戶需求角度，把建築做到最宜人居格局，德孚建設要讓置產的消費者都感受到高CP值的建築體驗。