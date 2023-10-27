李克強去世 美媒：習一人之下的弱勢中國總理

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中國前總理李克強今天因心臟病發去世，外媒引述評論指李是經濟學博士，曾一度被認為可能成為中國共產黨最高領導人，但中國領導人習近平獨掌大權，李克強成為弱勢的總理。

根據中國央視新聞，李克強26日因突發心臟病，經全力搶救無效，今天零時10分在上海去世。許多中國網友在相關新聞下方留言，指李是樸實無華的總理、是人民的好總理，但不少網友表示，太突然了。

據中國官媒人民網訊息，李克強出生於1955年7月，安徽定遠人，1974年3月參加工作，1976年5月加入中國共產黨，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

香港網路媒體01今天指李克強給外界許多人留下的印象是平實、低調、接地氣、清醒的改革開放意識。

香港明報則表示，李克強是1977年恢復大學入學考試後的首批北京大學學生，先後獲授法學學士、經濟學博士學位，且師從厲以寧等經濟學名家，是中共建政以來最高學歷的國務院總理，不同於過往的中共領導人工科出身背景，他專長法律及經濟領域，熟悉經濟運行狀況。

美國之音今天報導，李克強畢業後留校在共青團委工作，後來進入共青團中央。他被認為是「團派」人士，而且擅長經濟工作，支持更自由開放的市場經濟，但是他最終屈從於習近平強調共產黨控制的立場。

李克強在2020年一次記者會上說，中國有6億人每個月的收入也就人民幣1,000元（約新台幣4,400元）。這番話引發了有關中國的貧困以及貧富不均問題的辯論。

而紐約時報今天指出，李克強曾一度被認為可能成為中共最高領導人，但最後，習近平取代了這一位置，李克強於2013年出任總理。在此後的10年時間裡，他是中國政府各部委的領導人，「但手裡的權力似乎比前任總理都要小，習近平才是主導政策的那個人」。

紐時評論，過去10年間，隨著習近平集大權於一身，且提拔與其相識多年的一些忠於共產黨的親信，李克強和他那一代的許多人基本失勢。

加州大學聖地牙哥分校的中國派系政治專家史宗瀚（Victor Shih）說，在習近平成為最高領導人之前，「像李克強這樣的官員往往政績突出，並在繼續推進黨的制度化」。但李克強和許多其他技術官僚「在總以殘酷無情為特點的精英政治中並不是那麼遊刃有餘」。