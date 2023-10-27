《航運股》台灣高鐵深化國際合作 2024國際高速鐵道協會年會在台舉辦

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【時報記者莊丙農台北報導】「國際高速鐵道協會」（IHRA）10月25日至27日在日本大阪舉行2023年度會議，共有來自13國、180餘位高速鐵路營運業者、專家學者以及政府代表參與，台灣高鐵(2633)由董事長江耀宗率團參加，IHRA也決定2024年IHRA年會將於明年第4季在台灣舉辦，並由台灣高鐵協辦。江耀宗也表達積極與國際鐵道同業深化合作交流的意願，並將分享台灣高鐵在疫後運量及營收快速復甦的成功經驗。

IHRA於2014年4月1日在日本成立，旨在促進高速鐵路營運經驗和專業知識交流，透過會員豐富的經驗與技術，向其他國家推廣建造安全、可靠並兼具營運效率的高速鐵路。目前共有29個正式會員，分別來自高速鐵路經營業者、研究機構及相關設備製造商等，台灣高鐵公司更是IHRA重要的創始會員之一。

台灣高鐵表示，IHRA會長宿利正史曾於今年6月間來台訪問交流，當時即對台灣高鐵在疫情過後能夠快速迎來旅運復甦的人潮，以及台灣社會在疫情過後民間活力的蓬勃發展留下深刻印象。因此，離台後致電高鐵希望2024年的IHRA年會能在台灣舉辦並由台灣高鐵協辦。

江耀宗表示，台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出成功案例，本次獲得IHRA邀請協辦2024年會，顯見台灣高鐵的營運績效與成果受到國際間的重視，對於進一步促進國際技術交流、推動高速鐵路產業的國際合作，以及提升台灣運輸實力在國際上的能見度與影響力，具有重大意義。