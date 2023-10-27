總理任內未曾訪港 李克強2011年旋風訪港助推經濟發展

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大陸前總理李克強27日因病在上海去世。雖然近10年總理任內，李克強都不曾造訪香港，但在2011年8月時，時任大陸常務副總理的李克強曾短暫訪問香港，除參與香港大學百年校慶，也代表大陸中央宣布「6招36條式」，助推香港經濟民生發展。

《星島日報》指出，李克強擔任常務副總理期間，曾在2011年8月16日至18日旋風訪問香港3天。當時他希望「多走走、多看看、多聽聽」，在港期間出席20多場活動，包括出席大陸「十二五」規畫與兩地經貿金融合作發展論壇、參加香港大學百周年校慶典禮、走訪護理安老院和長者地區中心參觀等。

報導稱，李克強在訪港期間代表大陸中央宣布6方面36條支持香港經濟社會發展有關政策措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅游、食物和能源供應、醫療服務和教育多方面，從多邊、區域經濟到粵港合作。還有從人民幣離岸中心建設到在大陸推出港股組合ETF（交易所交易基金），從部分大陸大專院校試行免試招收香港學生到保持糧食、肉類等穩定供港。

而李克強出席港大百周年校慶典禮期間，至接近尾聲時，開始約兩分鐘的英文發言，表揚港大在發展中國、聯繫全球中的角色更加重要。期間，還看望了國學大師饒宗頤。

而2019年香港爆發「反送中」運動，李克強在人民大會堂香港廳接見時任香港特首林鄭月娥表示，央政府將一如既往地堅定貫徹「一國兩制」方針，一如既往地堅定支持林鄭月娥及特區政府依法施政，堅定不移地維護香港長期繁榮穩定。

至於今年3月，李克強發表任內最後一分《政府工作報告》時，強調，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護《國家安全法》，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則；堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治。