全球最言論自由GETTR 讓台灣發光

台灣有才華的創作家即將有機會紅遍全球！於今年七月進軍台灣、來自美國的社群平台GETTR蓋特，於日前舉辦全球創作家作品發表的「GETTR 創作者大獎」，獲得提名的創作家，皆登上美國紐約時代廣場曝光，在六位提名者中就有三位東方臉孔皆來自於台灣，其中一位@XMOOOOOSE以彩妝造型師的身分，在用戶票選中脫穎而出，獲得「最受歡迎創作者大獎」。全球言論最自由的社群平台GETTR讓台灣創作家嶄露頭角，進而在全世界發光發亮。

GETTR蓋特執行長來自台灣 推動創作者發揮平台

GETTR蓋特近期舉辦的「GETTR 創作者大獎」，很受到全球創作家的關注，活動從「觀眾之選」一路到「創作者里程碑」，獎勵創作者在GETTR蓋特上獲得成就。GETTR蓋特一直以來不僅強調重視創作者的創意與才華，更希望能進一步讓創作者透過豐厚的分潤擁有財富自由、無後顧之憂專心創作。來自台灣的美籍台裔GETTR蓋特執行長Ken Huang就指出：「GETTR蓋特最重要兩大主軸，就是讓創作者能在平台上賺錢，以及不斷優化用戶為中心的社群平台。」也因此在最近上舉辦的「首席執行官線上問答活動」，就直接與全球用戶近距離接觸，能跟GETTR蓋特執行長直球對決的難得機會，在社群上引起熱烈迴響。

強大功能陸續曝光 使用秘笈懶人包

除了針對創作者在社群自媒體上拓展至全球、可深度經營粉絲管理優勢之外，喜愛創作者的用戶也可以善用各種功能省荷包支持創作，只要懂得善用積分機制！蓋特採用可以免費換取的積分打賞自己最喜歡的創作家，透過呼朋引伴贏得點數，要打賞偶像還是兌換禮品卡來犒賞自己皆可。另外最新推出的音樂圖書館擁有上萬首歌曲，用戶可在Gtok上輕鬆自訂音訊剪輯。而針對越來越夯的直播，也一路推向天花板，祭出包含多主機的專業級直播、以及即將推出商店及行動版 GETTR Studio等。如今人工智慧炙手可熱！感受一下提供充滿智慧的支援系統，聰明地在貼文過程中，自動新增主題標籤，新增、刪除文字以及修正語法，再也不怕打錯字。而最受到網友熱切討論的「自動剪輯」功能，能自動神奇地將珍貴的照片轉換為影片、打造出專屬於自己的動人故事，也可以透過人工智慧頭像，讓自己成為太空人、小丑、維京人等等，成為網紅，乃輕而易舉之事。

GETTR 創作者大獎，獲得提名的創作家登上美國紐約時代廣場，其中三位東方臉孔皆來自於台灣。圖/蓋特GETTR提供

全球用戶破1200萬 台灣高居亞洲第一

GETTR蓋特目前全球用戶已經突破1千2百萬，打出「Content is King and Queen」，邀請更多創造者進駐使用。現在台灣市場發展得如火如荼，高居亞洲國家使用人數第一，日本居次。GETTR蓋特以自由、不刪文、不封鎖限制等多項優勢，將豐富多元的功能全部統整在一起，一站搞定方便使用。同時針對想要經營粉絲的網紅KOL，可建立2-10萬人群組、語音電話、私人視訊、會議等，而經營粉絲可透過多人連線、互動留言點讚、投票、打賞功能、線上售票等向全球用戶發聲、創造收入。蓋特的「使用即是金錢」核心精神在此一覽無遺。想了解更多請上GETTR蓋特官網（gettr.com）及GETTR蓋特台灣IG帳號：gettr_taiwan_official