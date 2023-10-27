大盤不穩折扣價來了 這5檔高息ETF被買爆

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台股昨天暴跌285點，存股大軍出動進場搶便宜。根據證交所統計，昨天台股成交量前十名當中，就有6檔ETF，除第1名為元大台灣50反1（00632R）外，其中5檔都為高股息ETF，當中又以復華台灣科技優息（00929）17.4萬張最多，專家指出，如果設定殖利率7%，只要在17.14元以下買進00929都是適合買進的價位。

昨日擠進台股成交量前十名的ETF分別有名列第一的元大台灣50反1、復華台灣科技優息、國泰永續高股息（00878）、復華富時不動產（00712）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056），成交量分別為19萬張、17.4萬張、8.6萬張、6.4萬張、6.1萬張、6萬張。

其中元大台灣50反1主要是用作避險之用，而00929則為目前最受歡迎的月月配台股ETF，昨天雖然台股大跌，但因為搶進的投資人踴躍，基金規模仍逆勢增加2.8億元，累計受益人數達42.6萬人，本月成長將近1成，在台股ETF當中排名第四，僅次於00878的113.9萬人、0056的96.9萬人及台灣50（0050）的68.5萬人。

專家指出，存股族要掌握的是買黑不買紅，且不斷累積張數，直到達到自己設定的目標。若以00929每個月每單位配息0.1元計算，投資人只要在17.14元、也就是現在大概的價位買進，年化殖利率就是7%。

如果殖利率要求只要6%，則大約在20元價位以下買都可以達到目標；若殖利率的要求提高到8%，則要在15元買進才能享有8%殖利率。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成看好台股恢復動能，他表示，著眼AI產業成長趨勢明確，台灣供應鏈完整與競爭力強，加上半導體產業即將結束庫存調整，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，建議可透過分批或定期定額方式掌握後市投資機會。

群益台灣精選高息經理人謝明志則認為，高股息ETF在大盤重挫之際多具有抗跌特性，台股近期摸底難度高，建議存股族採用三法：包括定期定額、見黑買進，或透過設定預期殖利率回推可入手的股價區間；配息穩定的高股息ETF，可在除息前一個月提前卡位。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。