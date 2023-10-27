高人氣和食Buffet 進駐桃園

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饗賓旗下高人氣和食料理Buffet「旭集和食集錦」第5家分店，今(27)日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕，饗賓集團從七十年代桃園人共同的美好飲食記憶「福利川菜餐廳」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯等品牌，經過饗賓全體同仁的用心經營，已發展為10個品牌的餐飲集團。

該集團專注於餐飲業本質，致力精進於美味料理與美好服務，如今更以主打精緻日本料理Buffet，被消費者喻為「最難訂的自助餐」之一的「旭集」回到起點-桃園。旭集中茂店全店400坪共300個座位，開幕期間除推出「江戶前玉子燒」、「筑前煮」兩道限定料理，更有用餐後給予Google評分，就送旭集專屬的日式吉祥物IP（達摩、招財貓）扭蛋活動。

饗賓表示桃園是該集團開始的原點也是夢想的起點，時隔多年再度回到起點，旭集中茂店以初心與創新為「究極」的室裝主題，延續一餐區一名店的設計概念，運用極傳統vs極現代、極簡約vs極繁複等反差意象，多元融匯，碰撞出反差的火花，雅致精巧中蘊含豐盛熱鬧氛圍，精緻繁複中蘊藏沉穩內歛巧思，搭配實木屋頂、日式玻璃燈具、和風畫作..等日本元素，讓消費者享有邊吃邊逛的遊趣感，集味蕾、視覺、聽覺多重享受，完整呈現旭集吸引人的魅力。

饗賓表示旭集中茂店開幕期間，特別推出使用日本傳統江戶前的技法，混合蝦泥、淮山、雞蛋等食材，並以兩段式蒸烤方式，創造出如蜂蜜蛋糕般的鬆軟口感，一道看似簡單卻潛藏極為複雜技藝的日式極上料理「江戶前玉子燒」，以及將雞腿肉、蒟蒻及各式根莖類蔬菜一同醬燒的鹹香甘甜、源自於古代筑前國(現今為福岡縣)的傳統家常料理，也是日本年節宴客都會出現的人氣餐點「筑前煮」，除了這兩道專屬限定料理，10/27-11/01不限平假日及餐期至旭集中茂店內用餐，並於 Google 打卡或評論並向服務人員出示完成畫面，即贈送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」乙顆(達摩&招財貓醬碟/名片夾，造型隨機)，限量贈送送完為止。

主打精緻化日本料理百匯的「旭集」自2019年開幕以來就成為許多人的口袋名單，也是消費者心中「最難訂的Buffet」之一，集生盛、巧鮨、醞炙、和揚、汁煮、旨燒、旬炊、澄甘、麗酌等9大餐區，提供現流魚生魚片、各式時鮮炙燒壽司、炸蝦、烤香魚、烤牛舌、現煮湯品、和菓子、人形燒等近三百道餐點，完整呈現日本料理美食體驗，目前共計有信義店、竹北遠百店、高雄義享店、天母店和中茂店等5家分店。小檔案:旭集中茂店位於桃園市桃園區同德五街61號12樓，訂位逕電： 03-355-3505