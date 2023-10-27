台南取消兩段式左轉28日上路 府前路改全線試辦

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台南市將從28日零時起，試辦中西區中正路和府前路全線單向2車道路段開放機車行駛內側車道、各路口不強制兩段式左轉，交通局經考慮用路行為一致性，檢討評估後一併取消府前與開山路口強制兩段式左轉管制，將改為府前路全路段各路口機車均不須兩段式左轉。

台南此次試辦路段原為中西區府前路（中華西路至開山路）及中正路（湯德章公園至康樂街)，不過，交通局基於用路行為一致性，今天宣布府前路全線各路口機車均不須兩段式左轉。

交通局表示，相關準備工作已安排就緒，包含拆除路口兩段式左轉牌面及刨除路段上禁行機慢車標字等工作預計2周內完成，施工期間將會有短暫、局部占用道路情形，提醒用路人試辦初期行經兩路段除注意行車管制方式改變外，同時也應留意道路上臨時施工的干擾與影響。

局長王銘德指出，雖然牌面拆除作業較快速，但需於路口處高空作業對於交通影響較大，為避免影響上、下午尖峰車流順暢，預計27日10時起開始依序拆除中正路（由海安路口開始）、府前路上的兩段式左轉牌面，並於同日17時前全數拆除完成。

至於內側禁行機車的標線刨除工作則安排於28日起陸續辦理，因施工較為耗時約需2周時間，於標線全數刨除前，為避免標線規範與試辦工作產生矛盾，於試辦路段起迄點會設置內線車道開放機車通行牌面告示，用路人於28日起，即能依照試辦計畫騎乘於內線車道，並選擇採用直接左轉或兩段式左轉方式來轉向。

交通局提醒，部分有左轉車道的路口，如中華西路與府前路口、永福路與府前路口、忠義路與府前路口、南門路與府前路口以及開山路與府前路口，機車也應提前進入左轉車道依序排隊停等，等左轉燈號亮起再循序左轉。 此外，試辦路段後續也將導入工程面提醒用路人，例如加強路面轉彎指向線標示、路口增繪左轉彎行車導引線等，也請民眾遵循標線指引行駛，降低事故風險。