話題》李克強逝世 回顧10年總理之路

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中國國務院前總理李克強26日心臟病發，27日凌晨搶救無效後逝世，享壽68歲。他在擔任總理的十年間，對大陸經濟發展有獨到見解，甚至還有外媒總結出「李克強指數」、「克強經濟學」，又因為他曾在中國最落後貧窮的地區工作過，關心庶民生活，曾公開鼓勵地攤經濟；傳言他和習近平並不親近，關於南北院之爭緣由又為何而起。

●從農家子弟到政壇第二人 歷任總理學歷最高者

李克強10月26日在上海因心臟病發送醫，經過搶救後無效，於27日宣告不治，享壽68歲。

李克強生於1955年，為安徽農家子弟，早年曾是下鄉知青，1977年成為中國恢復高考後北京大學的首批學生，後又在繼續在該校獲得經濟學碩、博士學位，目前仍是中國歷任總理中學歷最高者。而不同於過往的大陸領導人工科出身背景，他是專長法律及經濟領域，對經濟運作狀況相當熟稔。

他曾任中共第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，在2013～2023年擔任大陸國務院總理。今年3月李克強正式卸下國務院總理職位退休。近半年來已消失在大眾目光中。

綜合陸媒報導，他最後一次現身是在8月底時，在敦煌參觀甘肅莫高窟。

●南北院之爭

大陸高層辦公所在地，外界稱為「中南海」。海的南邊是中共中央位址，號稱「南院」，習近平發號施令處所；海的北邊為國務院機關所在的「北院」，李克強多在北辦公。2015年以來，中共中央機關報《人民日報》發動了三波「權威人士」評經濟大勢，外界稱為「南北院戰爭」。

2016年中共第一件大事，是喊出了「習核心」這個政治話語。習近平要求中央政治局向中央看齊，並進一步要求中央與地方，向習近平看齊。

同年3月4日深夜，帶有官方背景的新疆無界新聞網，突然刊登《關於要求習近平同志辭去黨和國家領導職務的公開信》，內容表示習近平不具備帶領黨和國家走向未來的能力，不適任總書記一職。此文章瞬間傳至海外，並造成極大的政治影響。

隨後李克強領導的國務院，在經濟管理上拒絕執行習近平的供給側改革，當時習近平的「財經大掌櫃」中財辦劉鶴與國務院的經濟論戰，也被稱為「南北院之爭」的政治事件。

劉鶴主張供給側改革，主張改革優先，長痛不如短痛，與李克強主張的「促增長、緩改革」形成鮮明對峙。儘管如此，李克強在2016年仍批准大舉放款，為當時岌岌可危的房市打了一劑強心針，這是李克強首次行使總理權限，可為破天荒。

南北院之爭也逐漸走上檯面，2016年5月人民日報刊登了一則頭版新聞《開局首季問大勢》，此篇文章由匿名的權威人士解讀中國當前經濟，文中所以觀點對李強的決策全面否定，據悉，這就是劉鶴的手筆，為習近平辦公室與中央財經領導小組辦公室共同撰寫。

國務院轄下中國政府網隨後與網站連發三篇文章《穩在哪裡》、《優在哪裡》、《改善在哪裡》，表面評述中國經濟情勢，專家則指出此為回應劉鶴的手筆，是李克強隊習近平的一次正面還擊。分析指出，這可能是外界首次看到中南海南院、北院把彼此矛盾公開化的舉動，這樣高級別的公開互動實則罕見。

而隨著時間推移，十八屆六中全體會公報刊出，首度提出「以習近平同志為核心的黨中央」說法，象徵「習核心」的正式確立，李克強也重回陪襯的地位。

●嚴守老二份際 莫敢僭越

李克強在2013年3月正式接替溫家寶成為國務院總理，然而，隨著中國政治由原本夥伴關係的「胡溫體制」，轉變為「習李體制」，再到中期後的「習核心」，李克強漸漸變成弱勢總理，在他十年的總理期間，其知名度有時候卻低的難以讓人記住他是國務院總理、中國政壇上理應的第二人。儘管如此，李克強仍謹守分際，在許多的言行舉止中都極有分寸，尊重習近平的決定。

譬如2013到2016年的總理記者會，散場時，李克強對媒體說的是「明年見」、「謝謝，再見」，但到了2017年變成「有機會再見」，當時各方揣測，是否下屆總理會換人？不過，後來他仍繼續擔任總理，可理解為李克強當時充分尊重了習近平的新人事安排。

又如在十九大後的兩會，中央政治局常委出場時，李克強會刻意等習走了一段距離後才出發，且與習的距離隔很遠，卻與其後的栗戰書、汪洋、王滬寧等保持較近的等距，刻意突顯習核心。

李克強在2022年3月被問到如何總結這幾年的工作，他表示相信在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，有社會各界的大力支持，中國大陸經濟一定能夠爬坡過坎，實現目標。

●2015年中國股災 李克強奉命救市喊：「證券界有鬼」

2015年6月，中國股市泡沫破裂，A股市場「千股跌停、千股停牌」，中小散戶損失慘重，當時李克強奉命追查市場「惡意作空」，肩負救市重責大任。李克強隨後於7月推出救市計畫，包括禁止放空、暫停新股發行、禁止大股東賣股，同時國家隊重砸數千億人民幣護盤，然而僅得到一時的煙花，陸股在短暫反彈後最終仍再次暴跌。

上證指數2015年6月最高點為5,178點，然而半年過後，2016年1月低點卻只剩2,638點，呈現幾乎腰斬的狀態，而A股一直到了今天仍然在約3千點上下游走。

對此，李克強曾言「證券界有鬼」，外界則解讀這是一場金融政變。為防金融政變重演，習近平2021年就對金融領域展開大清洗，中央紀委國家監委除直接派人進駐各金融監管機構及銀行外，也派人到證監會「查帳」。

●李克強經濟學

據經濟學人報導，李克強2007年曾對美國來訪的駐華大使頭路，喜歡以「全省鐵路貨運量」、「用電量」和「銀行已放貸款量」來追蹤經濟動向，以擠掉統計數字的水分來判斷形勢。爾後，經濟學人依據上述三個指標，於2010年推出「克強指數」，用以評估中國GDP增長，並指這項指數比大陸官方發布的GDP數字還真實。

2013年3月，李克強當選國務院總理後不久，國際經濟界開始把他對中國經濟的發展思路，總結為「李克強經濟學」（Likonomics）。

「李克強經濟學」一詞源自英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平，巴克萊在發布的研究報告中列出，李克強經濟學有三個重要支柱，包括「不推動刺激政策，陸續縮減國家主導的投資」、「大幅降低債務以去槓桿」、「推行結構性改革，以短痛換取可持續發展」，其核心是向市場放權讓利。

不過，李克強本人從來就沒有明確提出過這三大要素，也沒有將這三大要素歸結為「克強經濟學」。有學者認為，李克強經濟學與1980年代的雷根經濟學有很多共同點，旨在解決長周期上的經濟面臨轉型困境。

「克強經濟學」推出背景與大陸2008年的大規模刺激政策有關，當時在金融危機後，推動人民幣4兆投資計畫，緩解短期的巨大衝擊，但後續衍生出產能過剩等問題。隨後習李政權在2015年定調「供給側結構性改革」的經濟方針，主打去槓桿、去產能，調節過度刺激後的大陸經濟，曾近十年大陸的經濟主方針之一。

在李克強任總理期間，大陸經濟增速約從逾7％持續調整至約6％，較上一個十年從雙位數驟降至不足8％的幅度，有相當程度的調整。

但政策趕不上外界環境的變化，2008年有金融危機，在李克強任期末幾年，又出現全球性危機新冠疫情，該情況重挫大陸，迫使習李政權再必須有更大幅度的刺激政策來拉動經濟，許多「供給側結構性改革」等方針改革到一半的問題復燃，「克強經濟學」想降低的債務等，又成大陸地方的頭痛地雷。

如今李克強已逝世，如何一邊刺激經濟又一邊回穩潛在問題，成為今年大陸新上任國務院總理李強的考驗之一。

●庶民情懷 地攤經濟

北大經濟學博士出身的李克強，對經濟的方針偏向民營化經營，曾試圖帶動中國經濟轉型。綜合媒體報導，中國經濟在新冠疫情期間遭到重創，李克強提出「地攤經濟」，並稱讚地攤經濟、小店經濟是「人間的煙火，是大陸的生機」。

李克強過去視察山東時，直指地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，對相關的發展抱持肯定態度，並強調地攤經濟可以給百姓一條基本生路。這樣貼近民情的舉措，在當時引發巨大迴響。

然而，「地攤經濟」話甫落地，便傳出北京方面叫停，強行喊卡地攤經濟，更有中國攤販說：「打人了城管打人了。」讓外界聯想到因李克強和習近平的經濟路線不同而產生的「習李之爭」一說。

●李拋「不再需要美國」 點燃中美貿易戰引信

根據美國前國家安全顧問H·R·麥馬斯特（H.R. McMaster）的回憶錄，2017年，美國前總統唐納川普（Donald Trump）訪問北京時，李克強曾發表演說表示，中國已經擁有工業、科技基礎，「不再需要美國」，美國在未來全球經濟中扮演的角色，應該是為中國提供原材料、農產品與能源，讓中國生產高科技的工業產品與消費品。而這番言論也讓川普相信，中國要通過對國內的控制來打擊美國利益，因此決定啟動之後的美中貿易戰。

而隨著美中貿易戰戰場的持續擴大，中美關係也出現微妙轉折，雙方在國家利益面前互相拉扯，但也有所退讓。2022年，李克強在中外記者會回應中美關係時喊話，希望中美以理性和建設性的方式妥善管控分歧。他說，「既然雙方互相打開了大門，就不應再關上」。

李克強表示，50年前中美兩國打破堅冰，開啟了關係正常化航程，半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但一直是向前發展的。中方還是希望，雙方按照兩國元首2021年底視頻會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切，要多對話、多溝通，既然雙方互相打開了大門，就不應再關上。

李克強又提到，2021年兩國貿易額超過7,500億美元，比上年增長了近三成，說明中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的，如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益，中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利，而今中美在半導體領域持續競逐，美方近期動作頻頻，取消中國晶片禁令原訂的30天緩衝期，提前生效，大陸市場輝達AI晶片來源提前斷炊，震撼業界，也令中美關係再添一道陰影。