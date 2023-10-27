亞太電董座陳鵬：遠傳完成合併亞太電信 仍以Q4為目標

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亞太電信27日股東臨時會通過「同意遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案」，遠亞完成合併的時程，也因這次補正相關程序瑕疵而受到延宕，能否如預期於第四季完成亦視後續證交所相關程序而定，亞太電信董事長陳鵬27日表示，目前「遠亞併」仍以第四季完成為目標。

陳鵬表示，「遠亞併」原本八月進入亞太電信下市、遠傳電信增發新股等程序，因增加了27日股東臨時會的程序，延宕「遠亞併」完成時程，也讓陳鵬很有感觸地說，一個合併案的發生應該是建構在財會基礎上，例如擴大市占等，不能理解持有非常少數股份的股東提出上訴、而法院雖不認同該名小股東的看法，卻仍以程序上有瑕疵，判決撤銷合併案決議，使得亞太電信不得不加開股東臨時會。

亞太電信截至6月，累計虧損215億元，每股淨值跌至4.97元，近3年每年虧損都在50億元以上，主要歸咎於台灣整體電信市場飽和，亞太電現有200萬左右行動用戶無法達到經濟規模，即便過去幾年利用相對低價資費爭取用戶，用戶數仍無法明顯增加，電信產業屬於特許產業，亞太電信需要承擔的成本卻不輸三大電信。

陳鵬強調，亞太電信若持續經營，虧損問題依然得面對，原本亞太電信計劃透過增資提升5G效益，但每月攜碼用戶持續下降，今年8月更打入全額交割股，導致增資、銀行借貸困難，亞太電信可以選擇的路徑不多，唯一就是與競業合併。

台灣電信市場在台台併、遠亞併完成後，五家電信商將轉變為三雄鼎立局面，陳鵬認為，未來電信市場的競爭將變大，有低價、高價及差異化的資費，資費不一定會上漲，但合併後的獲利卻可以期待成長，未來在行動市場上、三大同等規模競爭，不管對三家電信公司還是消費者，都是有利的，市場規模及差異化創造的價值，可以讓產業更加永續發展。