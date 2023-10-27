上市創新板再添生力軍 愛爾達科技遞件申請

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台灣運動轉播領導品牌愛爾達(8487)，27日以數位雲端產業類別身分，向台灣證券交易所送件，申請台灣創新板掛牌上市。

2000 年成立的愛 爾達科技，長期耕耘國際大型體育轉播，並與策略夥伴中華電信 MOD，合力攜手共轉播四屆夏季奧運、四屆世界盃足球賽、四屆亞運會等大型國際主流賽事，成為台灣體育轉播界的指標性業者。

目前愛爾達公司主要營業產品包括數位影音頻道經營及代理、數位影音內容 製作及代理、數位影音串流服務提供及訂閱、轉授權數位影音內容等相關業務、 新媒體影音廣告託播，與運動科技整合的相關影音專案等。

愛爾達近年在營運上，以優質體育轉播搭配高收視的影劇及綜合等數位影音節目 的播出，除了在 M O D 上創造穩定的收入之外，也在社群互動媒體上累積超過 200 萬的粉絲群，互相加持，產生出一套創新的營運模式，結合雲端影音倉儲系統與 具有大型國際體育賽事轉播經驗之技術團隊，透過數位雲端在 MOD、OTT 等平台提 供多螢一雲的收視管道服務，創造出一年四季例行性體育賽事轉播(如美國職棒、 美國職籃、中華職棒、BWF 羽球賽、歐洲職業足球賽)與影劇節目的穩定獲利貢獻，加上大型賽事如放煙火般啟動上下游產業滾雪球效益的加持，屢屢都能 創造出亮麗的營運成果。

愛爾達2022年全年稅後盈餘6,114 萬元，每股稅後盈餘(EPS) 為 2.81 元，而今年上半年稅後盈餘已達6,052 萬，EPS 為 2.77 元，已接近去年全年水準，同時在上半年 WBC 棒球 經典賽與下半年杭州亞運的挹注下，1~9 月的營收高達 7.04 億元，較去年同 期的 4.54 億元大幅成長了 55.13％。

此次愛爾達科技以「數位雲端」產業申請台灣創新板上市，除了符合愛爾達新

媒體數位影音的業務型態外，其營運模式也會隨著市埸技術環境的改變，不斷出

現「營運創新」的狀態。如此一來，愛爾達未來將在數位雲端上，持續提供優質

影音內容服務與訂閱，並可彰顯愛爾達科技在未來發展保有「可塑、創新」的機

會。

愛爾達表示，未來將繼續攜手中華電信 MOD，結合 4K、VR、AR、AI等先進的轉播技術， 讓體育轉播變得更好看，藉此吸引更多潛在市場用戶。除此之外，愛爾達將以符合節能、低碳 ESG 產業的世界潮流趨勢，並以「立足 MOD、用數位影音連結全世界」 作為營運目標。更以成為數位雲端體育轉播界的「台達電」，作為企業精神標竿。

愛爾達希望藉由本次上市創新板的申請，讓愛爾達可透過資本市場的表現，給國內熱 愛體育賽事的投資大眾，多一個管道支持體育發展，更可以透過愛爾達的轉播服 務，一同為選手們加油，實現活絡眼球經濟與國內運動休閒娛樂產業發展的「正 向循環」。