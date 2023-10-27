搶攻旅展商機 台北遠東飯店大廳快閃賣券

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看準旅展商機，台北遠東香格里拉提前自10月27日至11月2日期間，每日上午11：00至晚間7：00於飯店大廳設置旅展快閃專區販售優惠券，住宿最低19折、餐飲5折起，方便消費者早買早享受，快閃專區為期7天，預計可為今年旅展多帶進百萬業績。飯店於10月27日起同步開賣線上旅展，並延長至11月17日，吸引雙11購物熱潮。

歲末年終小旅行，最優惠的住宿首選《豪華客房》平日住宿一晚含兩客早餐，原價24,134元，優惠價只要4,499元，奢華舒適的《雅仕套房》雙人住宿兩晚套券含兩客早餐，原價58,906元，優惠價19,998元，兩晚可分開使用，還可於行政樓層豪華閣貴賓廳享尊榮禮遇，包含下午茶、晚間雞尾酒小點以及翌日早餐，住宿期間可免費使用飯店健身房、三溫暖、暢游頂樓景觀溫水泳池，飽覽台北迷人城景。

不僅住宿券超值吸睛，台北遠東香格里拉看準年底聚餐熱潮，超人氣的遠東Café自助餐廳優惠最低73折，平日午餐或晚餐10客券套組，平均每客原價1,738元，現在只要1,275元，平日下午茶券每位原價1,078元，優惠價僅需785元，即可暢饗十二大主題廚房演繹的各國經典佳餚，此外，線上旅展於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」，遠東Café 週一至週三自助下午茶2客券原價2,156元，雙11只要1,111元，約5折，自助早餐2客券原價1,958元，雙11也只要1,111元，約56折，把握年度超低優惠，盡享五星級寰宇美食。

飯店另有多款旅展限定主題美食套餐，讓消費者輕鬆享受頂級食尚饗宴，包含：

香宮粵菜餐廳《烤鴨海鮮雙享四人套餐》原價9,394元，優惠價5,488元，約58折，可享經典香宮脆皮烤鴨、瑤柱鮑絲扒金磚時蔬、琥珀蹄香生菜鴨鬆、日本瑤柱番茄豆腐鴨架湯、X.O.醬澳洲海虎蝦燜伊麵、蓮子紅豆沙美味港點及鮮果盤。

ibuki日本料理餐廳《平日午間限定鐵板雙人套餐》原價8,680元，旅展限定只要4,780元，約55折，坐擁敦南大道欒樹美景的日式鐵板燒，包含手工山藥豆腐蝦佐松露芡汁、季節二品生魚片、安康魚肝茶碗蒸、鰻魚圓茄佐照燒醬、美國菲力佐五種季節野菜與活半尾波士頓龍蝦、鹿兒島和牛香蒜炒飯、味噌湯和季節果物及抹茶冰淇淋。

上海醉月樓《平日雙人套餐》原價5,710元，優惠價3,580元，這套豪華海鮮雙人套餐含松茸菇燉雞湯、樹子蒸波士頓龍蝦、南乳燒腩排、雞汁小籠包、黃金蟲草燴雙色山藥等十道滬式珍餚。

台北遠東香格里拉的健身俱樂部也祭出超優惠健身、按摩券，享受完善的健身房、三溫暖設施，以及頂樓戶外景觀溫水泳池，《平日設施體驗券套票5張套券組》優惠價只要3,750元，平均單次原價2,000，優惠價只要750元，另有《平假日舒壓按摩券 50分鐘套票5張套券組》原價14,000元，優惠價10,000元，平均每次只要2,000。