職能治療師修法卡關 王婉諭點名衛福部「不尊重」籲別再拖延

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《職能治療師法》力拚本會期修法通過，目前衛環委員會已完成審查，待召開黨團協商。多個職能治療師團體共同發聲，盼盡速通過修法放寬執業規範，以符合現代趨勢，解除目前遊走在灰色地帶的困境。立委王婉諭點名衛福部以「持續溝通」做理由，至今未完成修法，「這是對職能治療師的不尊重，真的不要再拖下去！」

今天是職能治療師節，國內職能治療專業團體聯合召開記者會，期盼盡速完成《職能治療師法》修法，王婉諭、吳欣盈、陳靜敏、范雲、劉建國、羅致政等多名立委現身力挺。王婉諭指出，《物理治療師法》修法通過後，應盡速完成《職能治療師法》修法，這是關乎全民健康福祉，沒有利益衝突，希望各黨派委員協力，繼續推進本會期完成修法。

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長王珩生表示，《職能治療師法》早在民國86年立法，當時以醫院為背景，但隨著時空演進，服務場域延伸到社區，當初的立法內容已經不符合現在趨勢。國內有8000多人考到職能治療師執照，但只有4千多位有執業登記，原因在於受限法規，如果要以職能治療師名義服務，必須收到醫囑轉介，否則會有違法疑慮。

台北市職能治療師公會理事長沈明德表示，職能治療師執業範圍越來越多元，慢慢跳脫醫療場域，例如在社區預防及延緩失能，不只針對疾病個案，對於亞健康、衰弱族群都提供非常多服務，希望透過《職能治療師法》修正，針對「非疾病醫療為目的」的個案，提供專業服務。

吳菁宜表示，職能治療走向全面多元化發展，世界職能治療師聯盟已號召11個會員國連署支持台灣修法，針對不是罹患疾病但需要改變生活型態的個案，職能治療師可以很快接手，而不是讓不需要看診的人去拿到醫囑，才能獲得健康改造。

高雄醫學大學職能治療學系助理教授蔡宜蓉表示，台灣職能治療在世界舞台上居於領先地位，可是20年沒有修法，讓「台灣之光」變成「台灣失光」，不僅對於專業發展有很大的限制，也讓民眾必須花很多時間繞來繞去，才能得到職能治療師服務。