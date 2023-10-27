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家電展現場買24萬按摩床 交完訂金買家驚覺遇「幽靈廠商」

  • 中時即時 林欣儀_台中
台中市議員黃佳恬穿上小紅帽服裝，直指消費者到許多展覽中消費，宛如「小紅帽」任人宰割。（林欣儀攝）
台中市議員黃佳恬穿上小紅帽服裝，直指消費者到許多展覽中消費，宛如「小紅帽」任人宰割。（林欣儀攝）

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家住彰化員林的民眾日前到台中國際展覽館參觀「台中數位家電音響空調大展」，向參展廠商訂購了24萬元按摩床，且現場支付10萬元訂金，回家一查，發現該廠商根本沒列在參展名單中，驚呼竟是「幽靈廠商」，連忙向台中市議員黃佳恬陳情。市府經發局表示，將啟動消費者保護機制，協助消費者尋求彌補辦法。

台中市議會27日進行財經業務質詢，黃佳恬質詢指出，她接獲民眾陳情，指本月14日參觀「台中數位家電音響空調大展」，當場訂購價格24萬元的按摩床，且現場支付10萬元，回家後越想越不對，查詢官網該廠商資料，卻發現自己購買按摩床的廠商未列入名單，質疑難道是「幽靈廠商」。

黃佳恬質詢中特別穿上「小紅帽」服裝，她說，不論是家電展或旅展等各型展覽，許多展覽還都必須索票才能進入，這些展很多都掛上「台中」、「大台中」名，打著台中市府的名號，無辜的消費者就像是小紅帽，而廠商則是披著台中市府偽裝的大野狼，市府以BOT方式將場地委外，卻沒有確實督導承包商招商情況。

黃佳恬說，以旅展為例，消費糾紛層出、負評很多，很大的問題就出在招商時慎選營運廠商，使得問題一再發生，要求市府應嚴格督導參展廠商。

經發局長張峯源表示，這起糾紛事件是第一次聽到，將啟動消費者保護機制，主動協助消費者了解其損失與委屈，看如何能彌補；針對國際展覽館BOT案每年都會進行績效評估，將了解展覽負評情況。

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