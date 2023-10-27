CIP三風場輸出海纜改走竹南 需收定置網漁民怒批：生存恐困難

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為達成蔡政府承諾的能源配比，我國多處離岸風電積極開發，CIP（哥本哈根基礎建設基金）在新竹及苗栗縣規劃渢汎、渢成及渢利等風場，先前在環評審查時遭質疑輸出海纜規劃觀音廊道、恐毀壞藻礁，開發單位今天承諾不走觀音廊道、均由竹南廊道上岸，但多名漁民指出，選擇竹南廊道，未來要把定置漁網收起來，生存恐有困難。但最後該案仍通過環評專案小組初審。

開發單位表示，渢汎、渢成及渢利位置分別位於新竹縣、新竹市及苗栗縣外海，面積為87平方公里、95平方公里及255平方公里，裝置容量分別為750MW、750MW及1800MW，風機數量最大為78部、78部及187部。

至於爭議較多的上岸廊道，開發單位強調，以生態保護為優先考量，各風場輸出海纜規劃至竹南廊道上岸。竹南廊道會經過多個定置漁網區域，引發漁民反彈，開發單位稱已拜會縣市政府、漁會、漁民團體及業者，說明開發內容及瞭解立場，持續保持暢通溝通管道。

金吉利定置漁場代表陳聖傑表示，業者提及施工時會要求收回漁網，屆時新竹地區漁獲量勢必減少、漁獲價格上漲，業者僅承諾會依「離岸式風力電廠漁業補償基準」補償，但定置漁網並不適用該補償基準；苗栗日豐漁場定置漁場陳思縈稱，近年受到離岸風電影響，讓漁獲量慘不忍睹、生存都有困難，一旦使用竹南廊道上岸，定置網具要收起來，竹苗海洋經濟會泡沫化，呼籲能源署應另外規劃上岸點；日豐定置漁場黃永勝說，香山濕地一帶為全台少有適合設立定置漁場的地方，環委應嚴格把關，並應選擇影響較少的上岸點。

開發單位回應，定置漁場為被動性漁法，收獲會受洄游、水文、潮流等影響，且近年更受到如過度非法撈補、棲地破壞等影響，風機為近年行為，仍要釐清交成相關因子。

最後該案仍通過專案小組初審，取得選商門票，但也要求加強與當地漁民溝通。