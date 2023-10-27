陳冲：總統超越任期才是護國神山

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前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，一位總統，其影響力僅限於任期內，不是國之干城；一位總統，其遺緒超越任期，甚至長達至少半世紀，才堪稱為國之干城，甚至是民族英雄。

尼克森，美國第37任總統，網路資料甚多，因水門案醜聞下台，常是美國茶餘飯後的負面話題，直至今日，全球各地遇有醜聞，均以Gate(門)稱之，例如通俄門、閨密門、論文門、派對門等，足見其對世界的影響(雖然恥辱且負面)。

在台灣，尼克森於1971年美國與中華民國尚有邦交時，派季辛吉藉經典的「肚子疼」潛赴大陸，自己嗣又於次年親訪北京，促成日後中美建交。如就台美民眾一般印象言，尼克森形象負面，根本談不上國之干城。但是在此所謂美國干城，與道德、政治事件無關，而是與國際財經有關，且是維基百科未記載的尼克森軼事，至今其遺緒(Legacy)美國所有繼任總統仍受惠的部分，論其勳勞。

新世代金融基金會兩個月前，曾談到1971年的尼克森震撼。當時因戰後美元取代英鎊，成為唯一的國際準備貨幣，美國雖享有強勢貨幣的君臨天下，但也承受壓力。美國歷任總統，感覺到1944年布列登森林協議造就美元睥睨群雄的優勢，相對的各國依該協議也擁有每盎司／35美元兌換黃金的承諾。60年代美元嚴重貶值，國內苦於通膨，多國又倡議將手上美元換為黃金，尼克森知大勢不妙，如再拖延，美國庫存黃金將盡數流失，1971／8／15乃突擊式宣布停止美元固定匯率兌換黃金的承諾，從此各國只能滿手美鈔、美債迄今，美國民眾如看到當前一盎司2,000美元的金價，對尼克森應該是感恩戴德，否則五十年前就已經去美元化了。至於那些濫用特權狂印美鈔的總統，當然更要感謝尼克森，然而尼克森對美國的貢獻尚不止於此。

美國因尼克森震撼，擺脫布列登森林兌換黃金的承諾後，美元雖仍維持國際準備貨幣地位，但各界對美元的信心不免動搖。最近以阿衝突，哈瑪斯突擊就選在10／6(贖罪日)，想起五十年前(1973)的贖罪日戰爭(Yom Kippur War)，當埃及部隊在戰場逐漸失利時，沙烏地阿拉伯為箝制西方國家，發起石油減產、禁運，造成主要貨幣持續貶值，油價狂漲，1974／1油價由一個月前28.71升至66.78美元，黑金已成新黃金，對當時景況不佳的美國，更是烏雲罩頂。

尼克森選定沙國下手，經一番周旋，雙方於6／8在華府簽約「加強合作」，依2016年解密的資料顯示，兩國約定實僅六頁，執行細節則由剛出任財政部長的西蒙(William Simon)負責談判，由海外行程中撥出四天密訪沙國，臨行前尼克森指示勢在必成(simply no coming back empty-handed)，西蒙自然要破釜沉舟，全力以赴。

陳冲指出，美沙協議，對美國有極重要的戰略意義，簡單言之，美國同意提供經濟援助及軍事、安全保障，換取沙國承諾提供原油，而且石油僅得以美元訂價結算，更重要的是沙國願將美元油款購買美國公債，支持美債市場，穩定美國財政。次年(1975)其他OPEC國家紛紛跟進，從此美國免去兌換黃金的義務，又可輕鬆維持幣值，國家財政也不虞匱乏。

尼克森的功過，史家也許另有解讀，但從金融眼光來看，1971～1974年尼克森對美元存亡兩度出手的快、狠、準，澤披後人，能說不是功在國家？典範在夙昔(當然不包括gate)？當領導人就要如此。

明年要選總統，看誰能留給我們五十年的Legacy？不，切勿貪心，二十年就好。