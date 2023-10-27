配合消防安全 青海文理給孩子不一樣的萬聖節

萬聖節腳步近了，青海文理特別將消防意識融入其中，讓它不只是不給糖就搗蛋的歡樂節慶，更搭上最新時事，把屏東明揚廠房爆炸針對消防安全的重要性放進教學中，也特別邀請到寶橋消防隊吳少閎分隊長帶領團隊到場給學子正確的消防知識，以多一分準備，少一分傷害為教育重點。

吳少閎表示，很開心可以來跟孩子們分享正確的防火知識，「我們的工作就是火裡來水裡去，我以我的工作為榮！」活動中他也陪伴著孩子踩街，以及接受學子獻花，更深層的目的在於教導孩子對於生活中扮演者保護民眾的打火英雄，得以懂得尊敬與感恩。

青海文理陳主任特別強調消防知識的重要性，將這次主題結合消防議題，希望帶給孩子重視安全防災。在最近明揚大火奪去10人寶貴生命，還有百餘人受傷，其中有4名消防員殉職，悲傷的畫面，每天透過媒體新聞傳送著。而在最近中外戲劇闡述不少以打火英雄故事，賺得不少觀眾熱淚，消防隊員真實生活也歷歷在目，更激出全民消防意識，青海文理也藉此機會，將「消防安全萬聖節」結合在一起，相信能激出孩子防災觀念。 青海文理的各個教室布置櫥窗換上橘色系列，孩子上課也格外情緒激昂，萬聖節的系列活動首部曲是進行「消防安全躲貓貓」，除了學習消防安全英文外，「玩中學」、「寓教於樂」意義深遠。

緊接著是「踩街要糖大遊行變裝」創意裝扮到孩子落實製作的過程。這也是疫情後，孩子可以敞開心，開懷去踩街，真實感受萬聖節變裝，上街要糖吃的互動與樂趣。蕭語謙同學表示，相當喜愛青海舉辦的萬聖節活動，除了學習到許多防火知識外，英文也進步許多。

此外，青海文理有來自英國布萊頓大學藝術系的老師與有藝術背景的外師，共同將萬聖節以繪畫藝術等多面向融入課程中，還有節慶英語及消防英語，設計不少生動、活潑課程，孩子也可以聽聽外師他們國家的消防安全是如何做？碰到災情時，要如何自救、救人，在進行消防演習時也要用心，才能在災害發生時維護生命安全。 陳主任說，孩子在青海除學習英文，還要透過節慶活動探索各種不同的文化。她也談到，青海是一所國際學校，除了透過節慶學習實用的英語外，更希望孩子們找到學習的樂趣，以及在人文和品格上的涵養藴育。 青海文理為劍橋英語認證績優學校，每年的許多活動，從主任到師長、學生、家長，皆能共襄盛舉共同投入，有著這般強大凝聚力的青海文理，就是秉持真正的教育心以及真切的落實，才得以備受肯定。陳主任說：「不以成績為唯一的導向，而以適性揚才為衷、品格為念！這是我認為的教育。」