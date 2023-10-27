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李克強因病逝世 布林肯表達慰問、多國政要哀悼

  • 中時即時 陳柏廷
時任大陸總理李克強（右）今年2月在北京中南海紫光閣會見國際著名數學家丘成桐先生。（新華社／資料照片）
時任大陸總理李克強（右）今年2月在北京中南海紫光閣會見國際著名數學家丘成桐先生。（新華社／資料照片）

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大陸前總理李克強病逝上海消息公布後，多國政要表達哀悼。除了美國務卿部林肯表示慰問與哀悼，包括，新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑、日本內閣官房長官，澳洲駐美國大使陸克文與馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）等多國政要都紛紛表達哀悼。

美國國務院在27日布林肯與中國大陸外長王毅會後轉述表示，布林肯對中國大陸國務院前總理李克強的逝世表達哀悼。

香港01報導，王瑞傑27日上午得知李克強突然離世的消息，感嘆到，「他的離世，令人感到惋惜。」

王瑞傑回憶，他最近一次與李克強會面是在2019年5月。時任中國大陸總理的李克強在北京中南海紫光閣會見以新加坡副總理兼財政部長身份訪華的他。他說：「李先生在任期間重視並推進新中兩國關係。在此，我向中國人民以及李先生的家人表達最深切的慰問。」

報導還稱，澳洲駐美國大使陸克文在社交媒體X上表明，「我對中國前總理李克強的逝世深感悲痛。多年來，我曾多次在坎培拉和北京與李克強總理會面。李克強總理出身貧寒，來自安徽，中國最貧困的省分之一。」

他還稱，「李總理對澳洲熱情友好。十多年前，他還與世界銀行密切合作，制定了 2013年公布的中國經濟藍圖。李總理離開得太早了。」

此外，馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）在Facebook發文指出，「對中國前總理李克強逝世的消息感到悲痛。在他任職期間，中馬兩國與習近平主席一道，為進一步加強兩國關係取得了重大進展和努力。在此艱難時刻，我向中華人民共和國人民及其家人致以最深切的同情和慰問。」

而日本內閣官房長官松野博一稍早也就李克強逝世表達哀悼。他稱，「李克強前總理在中日關係中發揮了重要作用，包括在2018年5月中日韓三國峰會期間對我國進行正式訪問。在此，我們對李克強前總理表示誠摯的哀悼和祈禱。」

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