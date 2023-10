誤轟？埃及度假小鎮被「飛彈擊中」釀6傷

【中時新聞網 黃凡甄】埃及南部一座靠近以色列邊境的小鎮今(27)日凌晨突然傳出爆炸聲響,一枚飛彈擊中當地的醫療院所,造成至少6人受傷。這也是近一周內,埃及第2度遭戰事波及,區域衝突是否因此進一步蔓延,令各界深感擔憂。

埃及《開羅新聞》(Al Qahera)報導,一枚飛彈今早擊中紅海度假小鎮塔巴(Taba)的一間醫院,造成一輛救護車和住宅大樓毀損,目前已知至少6人受傷。

根據網上流傳的畫面看來,2層樓高的建築物幾乎半毀,牆壁被炸出大洞,破碎瓦礫散落一地,停放在一旁的汽車也遭波及毀損。

塔巴距離加薩走廊大約220公里,比鄰以色列邊界城市伊拉特(Eilat)。目前還沒有任何組織出面為此負責,無法得知這起事件是否與以巴衝突有關。

隨著以哈衝突不斷升溫,中東地區正面臨更多安全挑戰。本週日(22)埃及境內一處邊境哨所才遭到以軍坦克的砲彈碎片擊中,造成幾名邊防警衛受到輕傷。埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)為防範衝突進一步擴大,已下令軍隊做好準備。

文章來源:Missile strikes Egyptian Red Sea town on Israel border

文章來源:Missile strikes Egyptian border town of Taba injuring 6; IDF aware of the incident