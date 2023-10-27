10／27期貨市場掃描

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美股

Facebook母公司MetaPlatforms，Inc.成為最新一家財測無法達成市場高度期望的科技巨擘，衝擊那斯達克指數進一步跌落修正領域。

道瓊工業平均指數10月26日終場下跌0.76％（251.63點）、收32,784.30點，創5月25日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.76％（225.62點）、收12,595.61點，摜破200日移動平均線，創5月24日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.18％（49.54點）、收4,137.23點，連續第2個交易日收在200日移動平均線下方，創5月24日以來收盤新低。費城半導體指數下跌0.54％（17.42點）、收3,188.42點，連續第2個交易日收在200日移動平均線下方，並創5月24日以來收盤新低。

那指已較7月19日的前波收盤高（14,358.02點）拉回12.3％，更加深入修正領域（從前波高回跌10％）。標普較7月31日的前波收盤高（4,588.96點）拉回9.8％，即將陷入修正。費半則已較7月31日的前波收盤高（3,861.63點）拉回17.4％，快要進入熊市（從前波高回跌20％）。

那指26日在四大指數中跌勢最重，主要是受到美股「七雄」（MagnificentSeven）拖累，盈餘展望混沌不明、利率恐「更高更久」（higherforlonger）衝擊其走勢。Meta公布的第三季營收、淨利雖擊敗分析師預期，但預測的2024年資本支出超越華爾街預估、還暗示以巴衝突恐削弱Q4營收。Meta應聲下挫3.73％、收288.35美元。

其他七雄同步走弱。蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）分別下跌2.46％、3.75％、2.65％、1.50％、3.48％、3.14％。

路透社報導，HorizonInvestments投資長ScottLadner指出，美股七雄無論繳出甚麼樣的獲利成績，恐怕都無法滿足市場期待，這是投資人決定獲利了結、撤出年初迄今的強勢股，逢低撿弱勢股便宜的原因。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月26日收盤下跌2.18美元或2.6％至每桶83.21美元，因中東局勢有望暫緩，美國和其他國家敦促以色列推遲對加薩的全面入侵，美國GDP數據強於預期也引發高利率將持續更久並傷害需求的擔憂；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）12月布蘭特原油下跌2.07美元或2.3％至每桶87.05美元。

美國第三季實質國內生產總值（GDP）年化季率增長4.9％，創下近兩年來的最大增速，主要是由於勞動力市場吃緊導致薪資上漲，提振消費者的消費支出，相比今年前兩季分別增長2.2％與2.1％。美國以實質GDP年化季率衡量經濟增長，認為其更能反映出經濟的趨勢。

美國能源部10月25日公布，截至10月20日，美國商業原油庫存較前周增加140萬桶至4.211億桶，較過去5年的同期平均值減少4.9％；汽油庫存增加20萬桶至2.235億桶，蒸餾油庫存減少170萬桶至1.121億桶。根據路透社的調查，分析師原先預估上周美國原油庫存將增加24萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少90萬桶與120萬桶。

10月20日當周，美國煉油廠日均原油加工量1,520萬桶，較前周減少20.6萬桶；煉油廠產能利用率較前周的86.1％降至85.6％。汽油日均產量較前周略增至980萬桶，蒸餾油日均產量較前周略增至470萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周增加7.1萬桶至600萬桶，過去4周的原油日均進口量為610萬桶，較去年同期增加1.7％。汽油日均進口量較前周的70.6萬桶減少至65.3萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的7.7萬桶增加至11.6萬桶。汽油日均需求較前周的894萬桶減少至886萬桶，相比去年同期為893萬桶。

作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為2,020萬桶，較去年同期減少0.8％；其中，汽油日均供應量年減2.7％至860萬桶，蒸餾油日均供應量年減2.8％至400萬桶，航空煤油日均供應量年增5％至160萬桶。美國能源部預估2023年美國日均石油需求將年增6萬桶至2,007萬桶，2024年將續增15萬桶至2,022萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨10月26日上漲，因有消息稱烏克蘭暫停黑海航線的出口，玉米與黃豆則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌0.2％至每英斗4.7925美元，1月黃豆下跌0.6％至每英斗13.0025美元，12月小麥上漲1.9％至每英斗5.7950美元。

在俄羅斯退出聯合國支持的糧食出口協議後，烏克蘭測試一條新的海上航線，該航線避免使用國際水域，而遵循北約成員國保加利亞和羅馬尼亞控制的航線。總部位於基輔的BarvaInvest顧問公司、英國安全公司Ambrey和專業機構UkrainianPorts的消息稱，由於俄羅斯戰機和水雷可能構成威脅，烏克蘭已暫停使用該走廊。不過，烏克蘭副總理亞歷山大·庫布拉科夫否認了有關出口走廊已暫停的報導。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月26日上漲0.9％至每磅84.59美分，3月粗糖期貨下跌2.1％至每磅27.04美分。

中國駐美國大使館官網10月24日發文表示，中國駐美大使謝鋒應邀出席中美可持續農產品貿易論壇暨貿易合同簽約儀式並發表演講。謝鋒表示，中國和美國分別是全球最大的農產品進口國和出口國，去年中美農產品貿易額已突破500億美元大關。美國黃豆出口協會表示，中國是世界上最大的黃豆消費國，也是美國黃豆的最大進口國，黃豆是美國對中出口的第一大食品和農產品。

上述活動由中國食品土畜進出口商會聯合美國黃豆出口協會、美國穀物協會、愛荷華州黃豆協會等共同主辦，中方與美方有關企業簽訂十餘份農產品貿易合同。簽署協議的企業包括阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（ADM）、邦吉、嘉吉、中糧國際、中儲糧油脂、山東渤海實業、豐益國際旗下富之源飼料蛋白開發有限公司、中國糧油控股有限公司等。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月26日收盤上漲2.5美元或0.1％至每盎司1,997.4美元，因美債殖利率下滑提供支撐，美元指數上漲0.1％，12月白銀期貨下跌0.4％至每盎司22.908美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.4％至每盎司909美元，12月鈀金期貨上漲0.8％至每盎司1,142.80美元。

美國第三季實質國內生產總值（GDP）年化季率增長4.9％，創下近兩年來的最大增速，主要是由於勞動力市場吃緊導致薪資上漲，提振消費者的消費支出，相比今年前兩季分別增長2.2％與2.1％。美國以實質GDP年化季率衡量經濟增長，認為其更能反映出經濟的趨勢。

電子交易平台ActivTrades資深分析師伊萬傑利斯塔（RicardoEvangelista）表示，黃金市場正處於多空因素的互相角力當中，以色列與哈瑪斯的衝突危及中東地區的穩定，以及對歐洲經濟衰退的擔憂都提振黃金的避險需求；但另一方面，美國經濟表現優於預期，美元與美債殖利率上揚則是限制了金價的上漲空間。

標普全球（S&PGlobal）公佈的10月份歐元區綜合採購經理人指數（PMI）從9月的47.2降至46.5，並創下35個月來的新低，顯示出經濟活動加速下滑。分析師指出，歐元區下半年出現技術性衰退的風險明顯增加，這或令本週歐洲央行暫停升息的腳步。

外匯經紀商安達公司（Oanda）資深市場分析師厄拉姆（CraigErlam）表示，到目前為止，美國經濟受到影響的主要是對利率敏感的製造業和房地產業，消費繼續成為經濟的最大動力。不過，第四季很可能是轉折點，隨著學生貸款償還開始，能源價格上漲和收入增長預期有所放緩，美國經濟支柱可能將會出現裂痕。

美國周四將公布GDP數據，市場預期美國第三季GDP初值為4.2％，預估區間介於2.8％-6.0％之間。亞特蘭大聯邦儲備銀行10月25日的GDP預估數據（GDPNow）則顯示，第三季美國GDP成長率將達到5.4％。

外匯經紀商FxPro資深市場分析師庫普茨克維奇（AlexKuptsikevich）表示，黃金市場仍有可能會持續遭遇賣壓，因美國十年公債殖利率來到接近5％的重要心理關口，完全有能力與黃金競爭成為具有吸引力的避險資產。