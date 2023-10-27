TSIA今舉行年會 理事長侯永清向政府提出半導體產業發展四大建議

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TSIA（台灣半導體協會）今（27）日舉行年會，理事長台積電侯永清資深副總致詞時，對於未來台灣半導體產業發展，向政府提出四大建議，包括能源穩定性、產業租稅優惠、人才培育及海外人才吸引及國家核心關鍵技術保護。希望能讓台灣半導體產業維持競爭力，並看好明後年台灣半導體產業可望有更好的業績表現。

侯永清指出，能源政策方面，產業希望在能源供給能夠更穩定，更重要的是，在新的乾淨能源的供給方面，政府和業界都有共識，希望在2050年達到淨零碳排，但目前乾淨能源的供給仍和需求有明顯的落差。

半導體產業租稅方面，侯永清表示，台灣相對美國、韓國等半導體大國，在半導體投資抵減的租稅優惠有明顯落差，美國大約在75％、韓國投資抵減無上限，台灣目前約25％，希望將來政府能夠提以此增加台灣半導體企業的國際競爭力。

人才相關政策方面，近幾年政府雖然積極協助業界及學界培育半導體人才，但在少子化的趨勢下，人才的供給仍是不足，希望未來除了本土人才培育之外，也能吸引海外人才來台就學、就業甚至定居。

最後在在國家核心關鍵技術方面，國家願意保護，產業的核心技術，但希望政府在定義關鍵技術的時候，能夠跟產業密切合作，讓產業在進行國際布局時能夠有有較好的依據。