天文學之謎：1952年3個「星」不見了 迄今無解

【中時新聞網 江飛宇】1952 年 7 月 19 日,頗負盛名的加州帕洛瑪天文台(Palomar Observatory)正在進行夜空攝影觀測,當天的計畫是拍攝同一天空區域的多張照片,以幫助識別小行星等物體。晚上 8 點 52 分,一張照片捕捉了三顆星聚集在一起,它們在圖像中相當明亮。然而,到了晚上 9 點 45 分,再到同一天區拍攝時,三顆明星卻不見了。

今日宇宙(UniverseToday)報導,星星不會憑空消失,它們或許或許出現短暫的高亮度,出現瞬間的猛烈光亮,但它們不會消失,璀璨之後仍然會有餘波。然而當天的情況就是如此異常,三顆星星清楚地出現在第一張照片中,但顯然不在第二張圖片中。

如果假設它們是突然變暗,但是這也說不過去,因為在該區域的恆星的亮度沒有超過24等,這意味著它們可能亮度降低了1萬倍,甚至更多。

在不考慮非自然現象的前題,天文學家提出一些假設:

第一種看法是:它們不是三顆星,而是一顆。也許一顆恆星剛好短暫地變亮,例如有個磁星正對著地球發出強大脈衝,同時有一個恆星質量的黑洞,從磁星和我們之間經過,導致一場短暫的重力透鏡現象出現,造成3個極亮的影像。

然而,這樣的事件極為罕見,尤其是這3個明亮恆星之間的距離為數弧度,這很難透過重力透鏡效應產生。

第二種看法是:它們根本不是恆星,而是奧爾特雲的突然增亮。三個亮點彼此之間的距離在 10弧秒以內。如果它們是三個單獨的物體,那麼一定有什麼東西觸發了它們的亮度。

考慮到大約50分鐘的時間跨度,那麼它們之間的距離不得超過2光年。它們可能是奧爾特雲天體,一些事件導致奧爾特雲在大約同一時間被點亮,後來的觀測無法找到它們,因為它們已經漂流走了。

這種說法沒有任何實際現象佐證,我們從未真正看過奧爾特雲,更沒看過奧爾特雲被點亮的事件。

第三個種看法:地球上的核武試爆,造成觀測出錯。帕洛馬天文台距離核武試驗的新墨西哥州沙漠不太遠。核武測試中產生的輻射塵可能會污染照相底片,輻射塵會使底光感光,造成不明亮點。

鑑於20世紀50年代其他攝影底片上也出現過類似的相紙汙染現象,這被認為是最可能的假說。

然而,我們還不能確定「3明星事件」的真相。天文學家只能持續的觀測,累積更多的資料與數據,或許哪一天會知道答案。

