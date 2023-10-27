女力加入科研 蔡英文：可提升產業競爭力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今（27）日在2023女科技人大會錄影致詞時表示，台灣在科技產業的優勢，讓我們在全球供應鏈中扮演重要角色，感謝女科技人為台灣的科學領域貢獻專業，發揮創造力和影響力。政府會持續努力，透過女性創業計畫、育兒政策等措施，來精進各領域性別平等，打破職涯選擇的刻板印象，相信當更多女力加入科研行列，台灣整體產業競爭力也會更加提升。

蔡英文今日上午以錄影方式為「2023女科技人大會『科技女力國際進行式－前導』」致詞表示，她要向在座的女科技人表達敬意，感謝各位為台灣的科學領域貢獻專業，發揮創造力和影響力。她更要感謝台灣女科技人學會，長期以來積極促成女科技人的交流合作，來提升專業發展。

蔡英文說，性別平等是台灣社會重要的價值。根據OECD公布的2023年「社會習俗性別指數報告」台灣的性別平等表現排名亞洲第一。

她指出，我們希望，台灣繼續創造性別平等的環境，透過今天的大會，她也期待，能夠結合全球的女科技人集思廣益，提供政府改進的建議和方案，讓女科技人都可以在更平等、更包容的情境下，展現細膩、韌性和創新。

蔡英文指出政府也會持續努力，透過女性創業計畫、育兒政策等措施，來精進各領域的性別平等，打破職涯選擇的刻板印象。她相信，當更多的女性朋友加入科研行列，台灣產業的整體競爭力也會更加提升。

台灣在科技產業的優勢，讓我們在全球供應鏈中扮演重要的角色，蔡英文表示，國際社會越來越重視灣台的科技貢獻。這當中，有許多來自女科技人的努力。女科技人所提供的寶貴經驗，更是台灣科技發展的重要推力。