《產業》OPEL桃園旗艦據點開幕 斥資10億元北台灣最大

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【時報記者葉時安台北報導】OPEL台灣總代理歐吉汽車持續拓展經銷通路並提升服務量能，提供消費者如同德國原廠等級的高品質服務，歐吉汽車攜手泰達汽車積極拓展布建，於桃園地區斥資超過10億元，依循德國原廠最新品牌CI規範打造北台灣最大旗艦據點，並於周五迎接OPEL桃園旗艦展示暨服務中心開幕。

OPEL台灣總代理歐吉汽車王騰漢董事長表示，歐吉汽車帶來多款OPEL暢銷車款、積極拓展經銷通路的同時，也開啟租賃服務為喜愛德國車的消費者增添更多元、便利的用車選擇。周五迎來在台第五座旗艦點OPEL桃園旗艦展示暨服務中心的開幕，台北內湖展示中心也預計於年底啟用，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供消費者及車主優質的購車與服務體驗。

OPEL桃園旗艦展示暨服務中心坐落於桃園市中山路1316號，由經銷商購地自建佔地面積超過1200坪，位處桃園地區汽車品牌聚集精華地段，鄰近國道二號擁有優越便捷的交通優勢。OPEL桃園旗艦展示暨服務中心匯集銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、客戶服務等多項功能於一體的新世代服務據點；同時身兼OPEL品牌教育訓練中心，未來銷售、產品和技術訓練都將在此舉辦，透過良好的環境和設備培育品牌人才。

此外，歐吉汽車攜手利達租車推出的OPEL車款短期租車、企業長租和商務用車租賃也將於OPEL桃園旗艦展示暨服務中心提供服務。OPEL台灣總代理歐吉汽車挑選擁有獨特風格、操駕性能且兼具舒適的新世代德國跨界潮旅MOKKA以及純正德國SUV GRANDLAND開拓租賃市場，消費者可依需求租車，賦予旅程更多靈活與彈性。