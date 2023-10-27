全球十大「趣味去處」 紐約居冠 台北列第8

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【中時新聞網 栗筱雯】新冠疫情過後，世界各地旅遊市場復甦，觀光再度成為熱門話題。澳洲探險旅遊業者日前發布一項「趣味去處」排行榜，根據網路搜尋程度分析之後得出「趣味加權得分」排名，全球榜首是外號「大蘋果」的美國紐約，亞軍是英國倫敦，日本東京位居第3，台北名列第8。

英國知名城市指南《Time Out》紐約版報導，發布這項排名結果的是總部位於澳洲的探險旅遊業者「探索世界」（Explore Worldwide）。該公司數據分析專家搜尋並分析維基百科（Wikipedia）120萬篇帶有「主要地點」（primary location）標籤的條目文章，包括歷史、文化等描述，找出最具趣味之地，從全球最北端的居住地到夏威夷披薩發源地，大大小小各式資訊都在搜尋分析之列。

據「探索世界」得出的排名結果，紐約以5431分高居榜首，倫敦5329分緊追在後，兩者差距不大。排名第3的東京1526分，第4名美國華府1495分，加拿大多倫多以1372分排名第5。第6至第10名依序為達卡（孟加拉首都，1348分）、香港（1332分）、台北（1294分）、新加坡（1196分）、朗葉比（Longyearbyen，1183分）。

朗葉比（Longyearbyen）是「長年城」（The Longyear City）的挪威語音譯，位於北極圈的挪威屬地斯瓦巴和揚馬延島（Svalbard and Jan Mayen Islands），這是地球最北端的人居地點，居民1000多人，1906年以來一直是採礦小鎮，二次世界大戰期間幾乎遭到德國海軍摧毀。除了礦業，這裡也吸引了研究人員與遊客到訪，平均紫外線指數在全球人居地點最低，由於位處偏遠，有些法律也很特別，例如禁止養貓。

「探索世界」特別提及，紐約市有個街區的趣味加權得分遠高於世界上許多大型城市，近2700篇維基百科文章標註格拉梅西公園（Gramercy Park）為「主要地點」，可謂紐約摘冠功臣之一。格拉梅西公園是紐約市高級住宅區代名詞，位於曼哈頓東村（East Village）以北，即使土生土長的紐約人也不能隨意進入這座以柵欄圍起的公園，每年僅於平安夜開放1小時，其餘時間僅供周邊住戶居民使用，成了許多遊客「願望清單」重要項目。

格拉梅西公園住宅區以古色古香褐色高樓建物、綠蔭街道、私人公園、富有居民出名，不少名流曾在此居住或現居於此，例如英國劇作家王爾德（Oscar Wilde）、美國女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），這裡也是美國第26任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）的出生地。

文章來源：This NYC neighborhood was just voted one of the most interesting places in the U.S.

文章來源：The Most Interesting Places In The World, According to Wikipedia