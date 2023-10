全球十大「趣味去處」 紐約居冠 台北列第8

【中時新聞網 栗筱雯】新冠疫情過後,世界各地旅遊市場復甦,觀光再度成為熱門話題。澳洲探險旅遊業者日前發布一項「趣味去處」排行榜,根據網路搜尋程度分析之後得出「趣味加權得分」排名,全球榜首是外號「大蘋果」的美國紐約,亞軍是英國倫敦,日本東京位居第3,台北名列第8。

英國知名城市指南《Time Out》紐約版報導,發布這項排名結果的是總部位於澳洲的探險旅遊業者「探索世界」(Explore Worldwide)。該公司數據分析專家搜尋並分析維基百科(Wikipedia)120萬篇帶有「主要地點」(primary location)標籤的條目文章,包括歷史、文化等描述,找出最具趣味之地,從全球最北端的居住地到夏威夷披薩發源地,大大小小各式資訊都在搜尋分析之列。

據「探索世界」得出的排名結果,紐約以5431分高居榜首,倫敦5329分緊追在後,兩者差距不大。排名第3的東京1526分,第4名美國華府1495分,加拿大多倫多以1372分排名第5。第6至第10名依序為達卡(孟加拉首都,1348分)、香港(1332分)、台北(1294分)、新加坡(1196分)、朗葉比(Longyearbyen,1183分)。

朗葉比(Longyearbyen)是「長年城」(The Longyear City)的挪威語音譯,位於北極圈的挪威屬地斯瓦巴和揚馬延島(Svalbard and Jan Mayen Islands),這是地球最北端的人居地點,居民1000多人,1906年以來一直是採礦小鎮,二次世界大戰期間幾乎遭到德國海軍摧毀。除了礦業,這裡也吸引了研究人員與遊客到訪,平均紫外線指數在全球人居地點最低,由於位處偏遠,有些法律也很特別,例如禁止養貓。

「探索世界」特別提及,紐約市有個街區的趣味加權得分遠高於世界上許多大型城市,近2700篇維基百科文章標註格拉梅西公園(Gramercy Park)為「主要地點」,可謂紐約摘冠功臣之一。格拉梅西公園是紐約市高級住宅區代名詞,位於曼哈頓東村(East Village)以北,即使土生土長的紐約人也不能隨意進入這座以柵欄圍起的公園,每年僅於平安夜開放1小時,其餘時間僅供周邊住戶居民使用,成了許多遊客「願望清單」重要項目。

格拉梅西公園住宅區以古色古香褐色高樓建物、綠蔭街道、私人公園、富有居民出名,不少名流曾在此居住或現居於此,例如英國劇作家王爾德(Oscar Wilde)、美國女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts),這裡也是美國第26任總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)的出生地。

文章來源:This NYC neighborhood was just voted one of the most interesting places in the U.S.

文章來源:The Most Interesting Places In The World, According to Wikipedia