水蓮水螟蛾防治新招 無人機噴蘇力菌、省工省水兼保育

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水螟蛾為水蓮的重要害蟲，農業部農業藥物試驗所與高雄區農業改良場為協助水蓮農友防治水螟蛾，合作研究利用無人機施用蘇力菌防治水蓮水螟蛾，找出無人機精準施藥參數並將技術落地應用，省工及省水外還能兼顧食安及生態保育。

農藥所與高市府農業局今日於美濃水雉復育工作站合辦「建構水蓮無人機農業代噴產業生態系示範講習會」，現場向無人機業者及水蓮農友分享試驗成果外，以及示範如何正確利用無人機噴灑藥液。 水蓮為浮葉型水生植物，其生長在乾淨的水池中，因此栽培及採收都極度費工，過去水蓮農防治病蟲害多使用傳統噴藥桶沿著池邊噴灑，受限於噴藥器材長度，藥液常難以到達池中央。

近年智慧農業蓬勃發展，農友開始改以無人機噴灑藥液，但無人機農業代噴產業在台灣發展才剛起步不久，針對不同作物的噴藥技術還需要投入更多的研究，而農藥所看到水蓮農友的困境後，開始投入水蓮無人機施藥參數等技術研究，並與高改場合作研究利用無人機技術防治近年水蓮生產之重要害蟲「水螟蛾」，去年更首次在高雄美濃辦理無人機施用蘇力菌防治水螟蛾田間試驗。 高雄美濃為台灣最主要的水蓮產地，同時美濃水蓮田也是台灣二級保育類動物「水雉」的重要覓食及棲息場所，為了兼顧生態環境及農業生產，農藥所優先選擇蘇力菌（為一種對環境十分安全的微生物殺蟲劑）做為防治試驗藥劑，並研究以無人機施用蘇力菌防治水蓮水螟蛾的效果，在美濃的田間試驗初步成果，於水蓮栽培區處理蘇力菌組相較未處理組，在水蓮葉片的危害度及水螟蛾造巢率都有明顯降低的情形，

試驗田農友邱政鴻分享在水蓮栽培後期以蘇力菌防治水螟蛾效果良好，表示能大幅減少農藥殘留，除了提升商品的品質外也增加外銷的機會。 農業局長張清榮表示，水蓮原只是高雄美濃湖中的野菜，因口感爽脆逐漸受到市場的青睞，現在更成為遊客到達美濃必點的一道佳餚，儼然已成為高雄重要農產之一。

而水螟蛾為水蓮重要害蟲，利用無人機施用蘇力菌防治水螟蛾，不僅省工、效果好、還兼顧食安及生態保育，可謂是多贏的局面。